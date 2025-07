Ärger über Bürokratie-Hürden Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen soll bis 2027 saniert werden

Brandschutz, Elektro-Installation und eine neue Nutzungsplanung für einen Gebäudeteil – in puncto Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen steht eine Großmaßnahme an. Als wäre das nicht genug, erschwert überbordende Bürokratie die Maßnahme zusätzlich.