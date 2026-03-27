Robert-Gerwig-Schule: Schülerprojekte in Furtwangen reichen von 3D-Schokolade bis Europapark

An der Robert-Gerwig-Schule (RGS) werden Schüleraktivitäten großgeschrieben. So sind zum Beispiel die Schüler des Vorbereitungsjahres Arbeit/Beruf (VABO) in drei Gruppen aufgeteilt, in denen sie neben dem Fachunterricht weitere Erfahrungen sammeln und sich einbringen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Während die einen sich bei erlebnispädagogischen Übungen austoben, erfahren die anderen ihre kreative Ader in Kunstprojekten und die dritte Gruppe kümmert sich um die Pflanzen im Schulhaus.

Die BK2 hat ihre Projektarbeit mit interessanten Themen wie „RGS-Schokolade mit 3-D-Drucker als Give Away“ oder „Gestaltung und Ausstattung der Damentoilette mit Hygieneprodukten“ erfolgreich abgeschlossen.

Besonderen Anklang fand das Projekt „Lebensmittelverschwendung“, das in Zusammenarbeit mit der Initiative Foodsharing durch mehrere Informationsstände im Rathaus auf das Problem aufmerksam machte. Dieses Projekt wurde von der FH Furtwangen aufgegriffen und wird dort weiterentwickelt. Die Klasse 3g schreinerte in einem weiteren Projekt Sitznischen mit Bänken und Tisch, die im Schulhaus verteilt sehr gern von den Mitschülern genutzt werden.

Auch außerhalb sind die Schüler aktiv: Auf dem Weihnachtsmarkt verkauften sie mit gutem Umsatz Bubblewaffeln und Kakao. Die Uhrmacher vertraten die Uhrmacherschule auf der internationalen Uhren- und Schmuckmesse INHORGENTA in München mit einem eigenem Stand. Auf der Messe „Jobs for Future“ präsentierte die RGS alle ihre Schulzweige.

Sport- und Kulturtag

Am Donnerstag, 16. April, organisiert die BK den Sport- und Kulturtag, an dem alle zwischen verschiedenen Angeboten wählen und zusammen mit ihren Lehrern ein paar tolle Stunden erleben können.

Eine große Gruppe fährt zum Beispiel in den Europapark, andere gehen zum Bowlen. Wer kein Geld ausgeben möchte, kann in der Schule an einer Gaming-Olympiade und in der Sporthalle an „Spiel und Spaß“ teilnehmen.

Den Schulkiosk betreibt die Jugendfirma. Diese „Übungsfirma“ vermittelt praktische Erfahrungen in der Wirtschaft. Dieses Jahr wird auch die Patenfirma Modellbau Faller in Gütenbach besucht. Durch die erzielten Gewinne ist jedes Jahr ein Ausflug in den Europapark vorgesehen.

Sommerfest in Planung

Die Prüfungsklassen stellen sich bald den Herausforderungen. Ist diese Hürde bewältigt, geht es auf Klassenfahrt nach Barcelona und Malta. Zum Abschluss des Schuljahres findet das große Sommerfest auf dem Marktplatz statt, das die Schulgemeinschaft der RGS schon eifrig vorbereitet.