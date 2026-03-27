Robert-Gerwig-Schule: Schülerprojekte in Furtwangen reichen von 3D-Schokolade bis Europapark

Praxisnah, kreativ und nachhaltig – so erleben die Schüler der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule ihr Schuljahr.
An der Robert-Gerwig-Schule (RGS) werden Schüleraktivitäten großgeschrieben. So sind zum Beispiel die Schüler des Vorbereitungsjahres Arbeit/Beruf (VABO) in drei Gruppen aufgeteilt, in denen sie neben dem Fachunterricht weitere Erfahrungen sammeln und sich einbringen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Während die einen sich bei erlebnispädagogischen Übungen austoben, erfahren die anderen ihre kreative Ader in Kunstprojekten und die dritte Gruppe kümmert sich um die Pflanzen im Schulhaus.