Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen: Mindestlösung kostet trotzdem noch gut acht Millionen

Es tut sich zu wenig in Sachen Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen, wo Verschiedenes ertüchtigt werden soll, finden Kritiker. Im Rathaus sieht man das anders.
Bürgermeister Michael Rieger hat von dieser Diskussion wirklich die Nase voll. Das wurde am Mittwochabend in der Sitzung des St. Georgener Gemeinderats deutlich. Dass man an diesem Abend die Planung für Arbeiten an Barrierefreiheit, Elektroinstallation und Brandschutz an der Robert-Gerwig-Schule auf den Weg bringe, habe mit einem ganz sicher nicht zu tun: mit bissigen Online-Kommentaren zum Zustand der Schule, die der Verwaltung unter anderem vorwarfen, die Sanierung nicht stark genug zu priorisieren.