1 Preise für besondere Leistungen erhalten: David Schmutz (von links), Leon Deck, Pius Fürderer, Moreno Colucci, Sina Kienzler, Franciska Vrljic und Carolina Weber. Foto: Robert-Gerwig-Schule

Das Technische Gymnasium entlässt 27 Abiturienten. Die feiern ausgelassen in der Festhalle und glänzen mit einem tänzerischen Highlight.









27 Abiturientinnen und Abiturienten der Richtungen Technik und Management und Gestaltungs- und Medientechnik der Robert-Gerwig-Schule haben ihr Abitur in der Tasche. Das feierte der Abiturjahrgang in der Festhalle und hatte dazu Eltern, Freunde und die Lehrerinnen und Lehrer eingeladen, die die Schüler in den vergangenen drei Jahren unterrichteten.