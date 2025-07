Die kleinen Kurse (drei mal mit Schwerpunkt Technik und Management/TGTM) und neun mal mit Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik/TGGMT, (davon ein mal Fachhochschulreife schulischer Teil) bedeuten natürlich, dass die Lernatmosphäre dichter ist als an größeren Gymnasien und leichter auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden kann. So konnten die Kurse einen erfreulichen Schnitt von 2,4 erreichen.

Um diesen Anlass angemessen zu begehen, haben sich die Schülerinnen und Schüler eine gemütliche Räumlichkeit in Gutach ausgesucht. Zum Einstieg gab es einen Sektempfang mit Eltern, Lehrkräften, Freunden und Verwandten, dann folgte der offizielle Teil.

Wertschätzender Umgang

Einleitend hielt Schulleiter Steve Richter eine Rede, in der das gute Miteinander und der verlässliche Einsatz der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel bei der Organisation der Leistungsschau in Gütenbach hervorgehoben wurde. Neben schulischen Anstrengungen und allgemeiner Bildung sei es an der RGS wichtig, dass sich die Individuen gesehen fühlen und durch einen wertschätzenden Umgang für den Start ins Leben gestärkt werden, so der Schulleiter.

Annalena Kittelmann ist Schulbeste

Für besonders gute Leistungen in den jeweiligen Fächern wurden folgende Preise durch den Klassenlehrer vergeben:

Annalena Kittelmann erhielt den Technik-Preis der RGS Furtwangen im Fach Gestaltung- und Medientechnik. Ebenso wurde sie mit dem Fachpreis Mathematik ausgezeichnet. Außerdem gewann sie den Fachpreis Spanisch.

Für ihre hervorragenden Leistungen in Englisch wurde Ezra Tetova vom TGGMT mit einem Fachpreis geehrt.

Annalena Kittelmann wurde zudem Schulbeste in ihrer Jahrgangsstufe mit 724 Punkten und einer Note von 1,6.

Zahlreiche Preise

Luis Banic erhielt den Technik-Preis der RGS Furtwangen im Fach Technik und Management sowie den Fachpreis Sport.

Maria Ganter wurde mit dem Scheffelpreis für besondere Leistungen in Deutsch und Literatur ausgezeichnet. Sie erhielt außerdem den Fachpreis Ethik.

Finn Hawlicek wurde mit dem Preis der Gesellschaft deutscher Chemie gewürdigt.

In der Jahrgangsstufe 2 (13. Klasse) wurden Maria Ganter und Annalena Kittelmann vom TG GMT für ihre guten Leistungen gelobt, während Finn Hawlicek vom TG TM ebenfalls Anerkennung erhielt.

Um in den geselligen Teil überzuleiten, gestalteten die Abiturienten ein paar Spielchen, reflektierten in zwei Reden ihre drei Jahre an der RGS mit Klassenfahrten, Unternehmungen, außerunterrichtlichen Veranstaltungen und weiteren Projekten und bedankten sich mit Geschenken bei ihren Lehrkräften für die Unterstützung im Unterricht und auch außerhalb.

Die Absolventen im Einzelnen: TGGMT: Ghalia Abdoulmonaem, Daniele Fusco, Maria Ganter, Annalena Kittelmann, Ezra Tetova aus Furtwangen; Annika Dietrich aus Gütenbach; Amelie Neumann aus Isny im Allgäu und Sophie Hilbertz aus Schönwald

TGTM: Finn Hawlicek aus Furtwangen; Luis Banic aus Schönwald und Louis Willmann aus Vöhrenbach.