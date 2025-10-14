Roadrunners üben Kritik: Deshalb steht der Gengenbacher „Night-Run“ vielleicht vor dem Aus

Noch vor wenigen Wochen wurden in Gengenbach Laufrekorde gebrochen. Doch das beliebte Rennen ist durch Pläne für die Kinzig bedroht.
Der „Night-Run“ des Gengenbacher Laufsportvereins Roadrunners Südbaden gehört seit Jahren zu den sportlichen Höhepunkten im Kinzigtal. Bei der diesjährigen fünften Auflage verzeichnete das Rennen gar einen Teilnehmerrekord. Auch für das kommende Jahr wollen die Roadrunners Südbaden wieder Läufer – vom Anfänger bis Profi – auf die Strecke mit Zieleinlauf am Kinzigdamm holen. Ob der „Night Run“ in seine sechte Auflage gehen kann, scheint jedoch ungewiss. Denn: Die Vorarbeiten für die Planungsphase zur Rückverlegung des Kinzigdamms haben begonnen.