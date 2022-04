1 Popsängerin Roísín Murphy ist froh, dass sie heute als 48-Jährige noch eine ganz andere Beziehung zu ihrem Körper hat als die Generation ihrer Mutter. Ihr Trick: Immer weiter tanzen! Foto: Skint/Adrian Samson

Ihre Musik half vielen mit glitzernder Euphorie durchs Homeoffice. Popsängerin Roísín Murphy tanzt sogar beim Spaziergang und erklärt, wie wichtig Musik in diesen Zeiten ist und was sie auf ihre Playlisten packt. Per Videoschalte erreichen wir sie in ihrem Haus auf Ibiza, sie hat eben ein Workout absolviert. Am 27. April kommt sie ins Stuttgarter Wizemann.