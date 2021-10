Liveblog zu Sturm "Ignatz" Viele Straßen im Schwarzwald blockiert - Warnung gilt bis zum Abend

Sturm Ignatz fegte in der Nacht durch den Schwarzwald - und rüstete sich am Morgen für weitere "Taten". Teilweise gilt bis Donnerstagabend eine amtliche Unwetterwarnung. Über die Lage vor Ort informieren wir in unserem Liveblog.