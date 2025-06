Am Freitag, 12. Juni, eröffnen die 27. Horber Ritterspiele. Das Rathaus will angesichts der Haushaltskrise den Aufwand überprüfen. Können die Besucherzahlen die Zweifler überzeugen?

Das Programm ist knackevoll. Neue Bands, neue Stände, und auch der Kartenvorverkauf läuft gut. Doch wie kommen die Horber Ritterspiele beim Publikum an?

Fakt ist: Das Ritterbier schmeckt der Präsentation beim Hauptsponsor – der Hochdorfer Brauerei – süffig und bestens. OB Peter Rosenberger: „Ich fahre vor den Ritterspielen in unsere Partnerstadt Sant Just Desvern. Die wollen nur eins als Gastgeschenke: Das Ritterbier.“ Und Stadtmarketing-Chefin Claudia Beuter verspricht: „Die Halbe wird auf den Ritterspielen 4,50 Euro kosten – wie im Vorjahr.“

Es ist also alles gerichtet für die Ritterspiele 2025 in Horb. Das Bewährungsjahr für die Ritterspiele. Denn: Nach dem Abschluss will eine Arbeitsgruppe im Gemeinderat prüfen, ob und was man an den Ritterspielen sparen kann. Fakt ist: Laut Haushaltsplan kamen im Jahr 2024 durch die Karten 206 000 Euro rein. Der Aufwand oder „Umsatz“ beträgt laut OB Peter Rosenberger gut 250 000 Euro. Das Rathaus hatte im Jahr 2019 die Ritterspiele komplett selbst übernommen.

Hochdorfer-Chef Haizmann setzt schon auf Ritterspiele 2026

Stoßen an auf erfolgreiche Ritterspiele in Horb: OB Peter Rosenberger, Montserrat Gargallo, Claudia Beuter (beide Stadtmarketing), Katharina und Eberhard Haizmann (Hochdorfer Brauerei). Foto: Jürgen Lück

Heißt: Je mehr Zuschauer kommen, umso größer die Chance, dass bei den Ritterspielen nicht gespart wird. Im letzten Jahr wurden 14 700 Tickets verkauft– 2000 mehr als 2023. Stadtmarketing-Chefin Beuter: „Der Vorverkauf derzeit so wie im Vorjahr.“ Damals wurden 7370 Tickets vorab gebucht. Laut Beuter lösen 50 Prozent aller Besucher ihr Ticket spontan. Sieht also gut aus.

Eberhard Haizmann, Chef der Hochdorfer Brauerei und Ritterspiele-Hauptsponsor: „Für uns haben die Ritterspiele eine überregionale Bedeutung. Horb ohne diese Veranstaltung kann ich mir nicht vorstellen.“ Er ist optimistisch, plant schon mit dem Stadtmarketing eine Marketing-Kooperation für den Auftritt des Ritterbiers 2026 in Getränkemärkten im Ländle.

Der Kinderspielplatz wird Ritterspiel-Oase

Highlight der Ritterspiele: Das Turnier – 2024 mit Prinzessin Ajuta in einer der Hauptrollen. Foto: Jürgen Lück

Das Programm: So prall. Neu: Der Kinderspielplatz am Weg zwischen den Kinderritterspielen im alten Freibad und dem Flößerwasen mit Händlern und der Bühne für den Auftritt von Kaiser Maximilian sowie dem bösen Eberhard und Herzog Ulrich wird ein orientalisches Lager. Stadtmarketing-Chef Beuter: „Mit Zelten, Tüchern – eine Oase für alle, die zwischendurch etwas Ruhe suchen.“

Arnold Stopper liest bei den Kinderritterspielen nicht nur die Geschichte vor, sondern die Kinder werden dann bei der Ankunft von Maximilian mit Fähnchen Spalier stehen. Beuter: „Die Kinder werden dann rufen: Wo ist die Prinzessin?“

Neue Künstler wollen das Publikum verhexen

Künstler und Gaukler – das Salz in der Suppe der Horber Ritterspiele. Foto: Jürgen Lück

Spektakuläre Künstler sind angekündigt. Beuter: „Wir sind stolz, Künstler aus Kaltenberg – den anderen großen Ritterspielen in Deutschland – für Horb gewinnen zu können. Beispielsweise Ruven Nagel, den Gauklerkönig von Kaltenberg. Mit seiner magischen Kugel und der Feuershow wird er auch Horb bezaubern.“

Aus Berlin konnten als neue Band The Sandsacks mit Irish Folk gewonnen werden. Am Sonntag kommen neue Gaukler: Nikodemus sowie die Deathdrinkers – zwei mittelalterliche Hexer vor dem Herrn.

Es sind zehn neue Stände dazugekommen – um die Zielgruppe Familie zu begeistern. Stadtmarketing-Chefin Beuter: „Wie entstehen Schwerter? Wie Instrumente? Wie Bücher? All das können Familien in Horb erleben.“

Insofern ist alles für erfolgreiche Ritterspiele in Horb gerichtet. Sie starten am Freitag, 12. Juni ab 18 Uhr und enden am Sonntag, 15. Juni um 18 Uhr.