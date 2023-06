Normal ist Mc Carty bei den Ritterspielen als Schotte. Er sitzt mit Amazone Monique am letzten Ritterspieltag im Schatten. Der „Schotte“: „Das war früher toll, als es auch noch was in der Altstadt gab.“ Amazone Monique: „Wie toll war das, bei der Hitze in den Kellergewölben zu sitzen.“ Gemeint: Die Neckarstraße.

Mc Carty und Amazone Monique Foto: Lück

Doch hier bummeln Leute. Wenig. Der Harfenist spielt vor dem roten Garagentor, Marktbeschicker Istvan Foldvari ist der Frust an seinem Stand deutlich anzusehen: „Ich bin über 2000 Kilometer angereist. Jetzt hier die Katastrophe mit der Neckarstraße. Ich bin bitter enttäuscht!“

Marktbeschicker Istvan Foldvari ist frustriert. Foto: Lück

Große Enttäuschung

Erich Schmid aus Moosbach ist schon seit Jahren bei den Ritterspielen auf der Neckarstraße dabei. Er ist verzweifelt: „Ich bin seit vielen Jahren dabei – immer auf der Neckarstraße. Bisher war ich zufrieden, doch was das Rathaus diesmal mit uns gemacht hat, geht gar nicht!“

Der Harfenist spielt vor dem roten Garagentor. Foto: Lück

Denn: Eigentlich war die Neckarstraße bisher über den Bärensteg an das Hauptgeschehen auf dem Flößerwasen angebunden. Zum 25. Jubiläum nicht. Angeblich, damit die Rettungskräfte schnell vor Ort sein können.

Marktbeschicker Schmid: „In heutigen Zeiten muss eine moderne Verwaltung in der Lage sein, ihr Sicherheitskonzept praxistauglich anzupassen. Die ganze Straße hat seit Samstag früh rebelliert – doch es ist nichts passiert. Damit sind für mich die Ritterspiele voll daneben gegangen!“

Sperrmüll nicht abgeholt

Ein anderer Händler sagt: „Das geht gar nicht. Hier liegt noch der Sperrmüll rum. Riechen Sie mal hier an der offenen Tonne. Da hat das Rathaus einen Elektroverteiler installiert. Der stinkende Aas aus der Tonne ist offenbar niemanden aufgefallen!“

Der Müll wurde nicht abgeholt. Foto: Lück

Woran liegt es?

Was ist da los? Claudia Beuter, kommissarische Leiterin des Stadtmarketing: „Das liegt am Sicherheitskonzept. Das haben die Rettungsorganisationen festgelegt. Weil die Rettungskräfte durch die Schillerstraße gar nicht durchkommen würden, wird der Bärensteg für den Fall der Fälle frei gehalten! Dazu kommt: Die Stände in der Neckarstraße haben nicht die volle Marktgebühr bezahlt! Besucher können über die Brücke am Stubenschen Schlösschen und den Neckarstraßen-Eingang zu den Marktbeschickern gelangen!“