Die Ritterspiele 2025 sind am Wendepunkt. Vom Programm her hat sich das überregional bekannte Familien- und Ritterfest gefunden. Doch die Wetter-Panik und der Termin hat diesmal zu weniger Besuch geführt.

Der scheidende OB Peter Rosenberger (CDU) zieht am Sonntag, 15. Juni, gegen 16 Uhr Bilanz der Ritterspiele 2025: „Wir hatten im Vorjahr gut 14000 verkaufte Tickets, dieses Jahr waren es 11800. Angesichts der Hitze- und Gewitterwarnung sind wir sehr zufrieden.“

Als er das sagt, sind dunkle Regenwolken über dem Gelände. Während es in Stuttgart geregnet hat, ist in Horb den ganzen Tag noch kein Tropfen gefallen. Rosenberger: „Ich denke, dass auch der Termin mitten in den Pfingstferien dieses Jahr eine besondere Herausforderung war. Wir hatten gehofft, das Familien, die vielleicht gerade nicht so viel Geld in der Tasche haben, statt dessen den Weg nach Horb finden. Doch da haben offenbar die Wetterwarnung deren Pläne vereitelt.“

Sexy Moana – das böse Biest will den guten Prinzen Dabei waren die Ritterspiele 2025 so gut wie nie für die Zielgruppe Familie. Horst Bulheller und seine EHS-Reiter zauberten ein neues Fantasy-Spektakel auf die Turnierwiese. Das sexy böse Biest Moana will unbedingt den Prinzen heiraten und ihm seine Elfe ausspannen. Dabei versucht Moana noch, den König mit der Feuerlanze niederzukämpfen – vergeblich. Doch das Gute siegt, auch in Horb.

Ein Mix aus Sexy, Arroganz-Biest und Zicke: Moana, die Tochter des Drachentöters, steht diesmal auf der Turniertwiese im Mittelpunkt. Foto: Juergen Lueck

Einfach ein unvergessliches Bild, als die Arroganz-Zicke mit Schmollmund durch die Zuschauer läuft, während der Prinz seine Elfe herzt.

Jordis großer Auftritt – und die Rebellen aus Horb Premiere bei den Ritterspielen 2025: Herzog Ulrich alias Jordi Garballo. Der Sohn der Stadtmarketing-Mitarbeiterin Montserrat (Erfinderin der Ramblas navidenjo beim Horber Advent) bekam bei seiner Premiere beim Spiel um den Horber Vertrag gleich heftigen Gegenwind.

Jordi Gargallo (11) bei seiner Premiere als Herzog Ulrich beim Horber Vertrag. Kaiser Maximilian erklärt ihn zum nächsten Herrscher. Foto: Juergen Lueck

Rainer Kipp von Pina Buccis Rebellentruppe – die vor der Markthalle Werbung für ihr Sebastian Lotzer-Stück macht – ruft ihm bei der Parade durch das Volk entgegen: „Nieder mit den Königen. Schluss mit dem Fron.“ Jordi bleibt cool, winkt souverän. Doch historisch gesehen wird Herzog Ulrich 27 Jahre den Bauernaufstand niederkämpfen.

Magie und Kristall – Ruven und die magischen Hände Premiere auf den Horber Ritterspielen feiern auch „The Deathdrinkers“ aus Ebersbach/Fils und Ruven Nagel. Der namenlose Totenbeschwörer fasziniert mit seinem düsteren Totenkopf-Look, seine Begleiterin heißt auch Moana – die Waldhexe. Fasziniert Erwachsene und Kinder beispielsweise mit dem Zauberdampf aus den Handschuhen. Ruven dagegen lässt die Kristallkugeln über die Arme und den Rücken wandeln. Stadtmarketing-Chefin Claudia Beuter: „Wir haben bewusst auf mehr sogenannte Walking-Acts gesetzt, die im kleinen Rahmen mit den Zuschauern interagieren.“

Bezaubernd: Vorne die „Deathdrinkers“, dahinter Ruven Nagel und die „Fairy-Tails auf den Stelzen. Foto: Juergen Lueck

So kommt das neue Orient-Café auf dem Kinderspielplatz an Auf dem Kinderspielplatz Richtung Altes Freibad gibt es noch eine Premiere: Saladin steht hier mit zwei orientalischen Zelten mit Spezereien und Café. Er sagt: „Eigentlich hat alles mit einem Unfall in München angefangen. Nichts schlimmes. Mein Unfallgegner hat mich damals nach Damaskus eingeladen – und so bin ich auf die orientalischen Geschmäcker gekommen.“ Jetzt ist er zum ersten Mal in Horb und sagt: „Ich ziehe seit 24 Jahren durch Europa - und ich bin sehr zufrieden.“

So geh es weiter mit den Ritterspielen

Der Hofnarr auf den Ritterspielen 2025 betet zum Wettergott: Bitte kein Gewitter. In Horb hat es funktioniert. Foto: Juergen Lueck

Doch wie geht es jetzt mit den Ritterspielen weiter? Zumindest darin sind sich OB Rosenberger und sein Vorgänger Michael Theurer (FDP, bis 2009 OB in Horb) einig. Theurer, inzwischen Bundesbankvorstand: „Nach wie vor sind die Ritterspiele das Aushängeschild von Horb. Natürlich ist es wichtig, immer wieder die Kosten zu überprüfen. Aber: Man muss den Effekt des unbezahlten Werbeeffekts für Horb dagegen rechnen. Und der ist sehr hoch.“ OB Rosenberger: „Es gibt nichts, was Horb in Deutschland so bekannt macht wie die Ritterspiele.“