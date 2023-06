Das ist die große Angst von Händlern, Gastronomen und Ritterspiel-Besuchern: Sperrt das Rathaus beim nächsten Mittelalter-Fest die Neckarstraße ganz für Besucher?

Ein Insider: „Die Händler, die während der Ritterspiele auf der Neckarstraße geöffnet haben, machen mindestens ein Fünftel ihres Jahresumsatzes während der Veranstaltung.“ Durch die Schließung des Bärenstegs für Besucher wurden die Ritterspiele allerdings zu einem Trauerspiel: Kaum Besucher, die vom übervollen Flößerwasen-Marktplatz in die Neckarstraße ausgewichen sind.

Händler: „Ich verlasse jetzt die Neckarstraße“

Ein Händler sagt schon: „Ich verlasse jetzt die Neckarstraße.“ Über die Gründe will der Händler nichts in der Zeitung lesen.

Fakt ist: Schon beim Start des Trauerspiels auf der Neckarstraße am Samstag packte abends einer der großen Stände am Ihlinger Tor zusammen – zu wenig Besucher. Die Kneipen am Bärensteg – so berichten Augenzeugen: Nicht voll wie sonst, sondern nur zwei Stammgäste. Annette und Said Houri verzichteten auf die Öffnung ihres Geschäfts während der Ritterspiele.

Nie wieder Ritterspiele auf Neckarstraße?

Und jetzt befürchten viele: Durch den Unfall des Rettungswagens am Sonntag könnte die Neckarstraße bei den nächsten Ritterspielen ganz geschlossen bleiben. Weil ein Rettungswagen einen Stand gerammt hatte.

Der Bärensteg wurde ja geschlossen, damit die Retter im Notfall über die Neckarstraße anfahren und dann über die Brücke direkt auf den Flößerwasen können.

Claudia Beuter (Mitte) bespricht mit Polizei und Rettern, was beim Unfall auf der Neckarstraße passiert ist. Foto: Lück

Augenzeuge: Das passierte beim Crash wirklich

Doch was ist die Ursache für den Unfall? Hat der gerammte Met-Stand den Rettungsweg zu schmal gemacht?

Ein Augenzeuge: „Der Rettungswagen in die Neckarstraße gefahren. Er hatte weder das Martinshorn noch das Blaulicht an.“ Ein Marktbeschicker: „Bei anderen Veranstaltung ist es genauso eng. Wenn wir das Blaulicht sehen und das Martinshorn hören, haben wir unseren Stand innerhalb weniger Sekunden so geräumt, dass die Rettungsgasse frei ist. Doch wir wurden von der Polizei nicht zum Crash auf der Neckarstraße befragt.“

Auslöser des Ärgers: Der Bärensteg blieb bei den Ritterspielen für Besucher geschlossen. Die Folge: Kaum Publikum auf der Neckarstraße, Händler beklagen Umsatzverluste Foto: Lück

Rathaussprecherin Inge Weber: „Der OB besteht nicht darauf, den Bärensteg zu sperren. Es ist vielmehr Bestandteil des Sicherheitskonzeptes der Ritterspiele und eine unmissverständliche Forderung seitens der Rettungsorganisationen. Und die Stadt ist gut beraten, auf Polizei, DRK und Feuerwehr zu hören.“

Rathaus: Mühlkanal kein unüberwindbares Hindernis

Die Rathaussprecherin sagt zur Sperrung des Bärenstegs: „Der Steg vor dem Ihlinger Tor nur wenige Meter vom Bärensteg entfernt, so dass der Mühlkanal kein unüberbrückbares Hindernis für Besucher der Neckarstraße darstellt.“

Das Rathaus will jetzt eine Lösung finden. Die Rathaussprecherin: „Wir werden im Nachgang der Ritterspiele eine Nachbesprechung zu allen Aspekten machen und auch mit den beteiligten Akteuren. Dort werden wir mit der notwendigen Sorgfalt die Kritikpunkte analysieren und auch darüber reden, was geändert werden soll und kann. Dort werden wir auch analysieren, wieso es zu dem Unfall in der Neckarstraße gekommen ist.“

Wird historische Altstadt zur Müll-Meile?

Ein Anwohner beklagt: „Sogar zu den Ritterspielen war die Neckarstraße ein Schandfleck. Offene Mülltonnen mit Aas, Sperrmüll am Rand und jede Menge Kippen. Dazu Ölflecken. Das ist doch eine Schande! Und das soll für Touristen eins der historischen Aushängeschilder sein?“ Besucher hatten den Altstadt-Flair bei den Ritterspielen in diesem Jahr vermisst. Wofür die Neckarstraße früher (auch) stand.