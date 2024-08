1 Die langjährigen Dobler Ritterschaftsmitglieder Ulrike Weinhold und Lothar König. Foto: Gegenheimer

Das elfte Dobler Spectaculum ist vorüber. Alle Herausforderungen sind gemeistert. Es gab fast ausnahmslos zufriedene Gesichter und 3480 zahlende Gäste.









„Absoluter Rekordtag war der Samstag. Ohne den Regen am Sonntag hätten wir wahrscheinlich einen deutlichen Besucherrekord über die drei Tage aufgestellt“, so Rahel Schilling, Dobler Touristikleiterin. Gemeinsam mit der Bruchsaler Ritterschaft war die Kurverwaltung auch dieses Mal Veranstalter des Spectaculums am Wasserturm.