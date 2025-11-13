Ritter Sport fürchtet um seine Marke und klagt gegen die Wacker GmbH aus Mannheim. Die Verhandlung beginnt am kommenden Dienstag in Stuttgart.
Der Haferriegel schmeckt süß, ist weich, mit Stücken von Kakaobohnen. Er enthält laut dem Hersteller Wacker getrocknete Datteln, Vollkorn-Haferflocken und Haselnussmus. Auf der Verpackung steht „Monnemer Quadrat Bio“. „Die Mannheimer Innenstadt ist ja in Quadraten angeordnet“, sagt Matteo Wacker, Gründer der Wacker GmbH in Mannheim. „Wir fanden die Idee einfach cool, zu sagen, es gibt ein Mannheimer Quadrat - also dieses Quadrat in der Innenstadt - zum Snacken.“