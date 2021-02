Riss klafft in der Straße Kein Durchkommen zwischen Geroldsweiler und Oberbrändi

Loßburg - Der Anblick erinnert ein wenig an Katastrophen-Filme, in denen sich die Erde auftut und Busse verschluckt. Ganz so schlimm ist es in Loßburg noch nicht, dennoch ist es der größte Riss in einer Straße, den Gerhard Keck in seiner Zeit als Bauamtsleiter von Loßburg je gesehen hat. Die Gemeinde ist für die Kreisstraße zwar nicht zuständig, aber angesehen hat Keck sich die Stelle trotzdem. "Es kommt hin und wieder vor, dass Straßen unterspült werden, sodass der Asphalt dann aufbricht", erklärt er. "Aber so stark wie auf der K 4754 habe ich das auch noch nicht erlebt."