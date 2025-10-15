Riss in Flugzeugscheibe: US-Pentagonchef Pete Hegseth muss außerplanmäßig zwischenlanden

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist wegen eines Risses in der Cockpit-Scheibe seines Flugzeugs zu einer Notlandung in Großbritannien gezwungen gewesen. Hegseth sei auf dem Rückweg von einem internationalen Ukraine-Treffen der Nato-Verteidigungsminister aus Brüssel in die Vereinigten Staaten gewesen, als sein Flugzeug eine außerplanmäßige Landung auf einem nicht genannten Flughafen in Großbritannien eingelegt habe, teilte ein Sprecher am Mittwochabend im Onlinedienst X mit.

„Das Flugzeug landete gemäß den Standardverfahren“, erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell weiter bei X. „Alle an Bord, einschließlich Minister Hegseth, sind in Sicherheit.“

Hegseth fordert mehr Militärhilfe für die Ukraine

Hegseth antwortete darauf seinerseits bei X: „Alles in Ordnung. Gott sei Dank. Weiter geht es mit der Mission!“

Bei ihrem Treffen in Brüssel berieten die Nato-Verteidigungsminister über die Wehrbereitschaft des Bündnisses und die weitere Unterstützung für die Ukraine. Hegseth forderte die Nato-Partner auf, der Ukraine mehr militärische Hilfe zu leisten.