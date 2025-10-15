Riss in Flugzeugscheibe: US-Pentagonchef Pete Hegseth muss außerplanmäßig zwischenlanden

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist wegen eines Risses in der Cockpit-Scheibe seines Flugzeugs zu einer Notlandung in Großbritannien gezwungen gewesen. Hegseth sei auf dem Rückweg von einem internationalen Ukraine-Treffen der Nato-Verteidigungsminister aus Brüssel in die Vereinigten Staaten gewesen, als sein Flugzeug eine außerplanmäßige Landung auf einem nicht genannten Flughafen in Großbritannien eingelegt habe, teilte ein Sprecher am Mittwochabend im Onlinedienst X mit.