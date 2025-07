Wohl jeder hat es schon einmal erlebt: Während im Nachbarort kein Tropfen fällt, kommen vor der eigenen Haustür wahre Sturzfluten vom Himmel. Diese oft lokal begrenzten Starkregenereignisse können im Ernstfall nicht nur den Keller volllaufen lassen, sondern auch noch größere Schäden verursachen.

Im Gegensatz zum Hochwasserschutz, der als Gesamtsicherheitsmaßnahme für einen Ort oder ein gefährdetes Wohngebiet städtisch umgesetzt wird, ist die Lage beim Starkregenrisikomanagement etwas kniffliger. Denn oft sind es zusätzlich Gegebenheiten direkt auf einem Grundstück, die die Gefahr bei Starkregen steigen lassen.

„Es ist wichtig, dass jeder sein Risiko kennt, um gegebenenfalls gegensteuern zu können“, so Bürgermeisterin Ines Gaehn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Vorgestellt und zur Veröffentlichung vom Gremium abgesegnet wurde die brandneue Starkregenrisikokarte. Nun sei es wichtig, dass sich die Bürger informieren, reinzoomen und schauen, ob ihnen im Ernstfall Wasser in die Garage läuft, wie Oberbürgermeister Christian Ruf ergänzte.

Das externe Ingenieurbüro Henning Larsen hat die Karte flächendeckend für das Gebiet der Stadt Rottweil erstellt und errechnet, wie sich unterschiedliche Regenereignisse auswirken. Dazu wurde ein Geländemodell mit verschiedenen Starkregenereignissen simuliert, worauf eine Gefährdungsanalyse folgte.

Zudem gibt es Risikosteckbriefe sowie Handlungskonzepte für 45 gefährdete Objekte in städtischen Eigentum, wie Schulen oder Rathäuser.

Hier gibt es die Karte

Die Karte ist im Internet unter https://geonline-gis.de/entwicklung/rottweil.htm oder über die städtische Homepage zu finden. Um sie zu aktivieren, das heißt, die berechneten Wasserverläufe und Überschwemmungen anzeigen zu lassen, müssen zunächst rechts die betreffende Adresse und links die gewünschte Art der Karte und die Anzeige welches Ereignisses eingeben werden. Dann färben sich die signifikanten Bereiche in unterschiedlichen Blautönen – oder wenn man Glück hat, eben nicht.

Überflutungstiefen und Fließgeschwindigkeit

Eine Unterteilung der Karte zeigt einerseits die Überflutungstiefen und andererseits die Fließgeschwindigkeiten in den betroffenen Bereichen auf. So kann betroffene, kritische Infrastruktur durch die Stadtverwaltung definiert und Hochwasserschutzmaßnahmen können erarbeitet werden. Bei Planungen und Genehmigungen jeglicher Art werden die Karten aktuell schon einbezogen, so der Fachplaner – jetzt stehen sie auch allen Bürgern zur Verfügung, um sich über das eigene Risiko des jeweiligen Grundstücks zu informieren und entsprechend zu reagieren.

In Rottweil wurde damit das Handlungsfeld des Hochwasserschutzmanagements um die Betrachtung von Starkregenereignissen erweitert. Etliche Projekte, darunter in Göllsdorf, Neufra, Hausen und Bühlingen, wurden bereits auf dieser Basis verwirklicht.

Ziemlich genaue Szenarien

Der Fachingenieur lobte das Engagement: „Rottweil hat Lust, hier etwas umzusetzen.“ Dass die Karte ziemlich genaue Szenarien wiedergibt, konnte Stadtrat Reiner Hils (SPD+FFR) gleich aus eigener Erfahrung bekräftigen. Wie genau das Risiko hier dargestellt wird, sei erstaunlich.