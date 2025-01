Alle Vorschläge für Zollernalb-Sigmaringen sind zugelassen Bundestagswahl - Der Weg nach Berlin wäre dann frei

38 Wahlkreise gibt es in Baden-Württemberg, einer davon ist Wahlkreis 295 – Zollernalb-Sigmaringen. Neun Direktkandidaten gibt es, die zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten. Allesamt hat der Kreiswahlausschuss am Freitagmorgen zugelassen.