Risikogebiet Schwarzwald-Baar-Kreis: Zecken auf dem Vormarsch – warum die Saison immer länger wird

Mildere Winter sorgen dafür, dass Parasiten früher aktiv werden. Der Schwarzwald-Baar-Kreis gilt als FSME-Risikogebiet, weshalb besondere Vorsicht geboten ist – das sollte man wissen.
Die Zeckensaison erstreckt sich immer weiter – durch den Klimawandel, mildere Winter und warme Frühlingstage bleiben lauten Gesundheitsamt die Parasiten länger aktiv. Besonders im Schwarzwald-Baar-Kreis wird vor Zecken gewarnt – die Region ist als FSME-Risikogebiet eingestuft. Auch die Anzahl der FSME-Erkrankungen ist angestiegen, weshalb das Gesundheitsamt darauf hinweist, sich ausreichend zu schützen.