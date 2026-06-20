Risiko im Kreis Calw: Quecksilber-Gefahr in alten Häusern?

Weil es mit Quecksilber verseucht war, musste ein Paar bei Bruchsal sein Haus abreißen. Wie kam der Stoff ins Gebäude? Die BG BAU erklärt wie groß die Gefahr in alten Gebäuden ist.

Dass man von einem auf den anderen Tag seine eigenen vier Wände nicht mehr bewohnen kann, gehört wohl zu den größten Ängsten vieler Menschen. Für ein Paar aus Waghäusel bei Bruchsal wurde dieser Albtraum bittere Realität, wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) berichteten. Aber weder Feuer noch Wasser vertrieb die beiden aus ihrem Haus. Schuld hat das extrem giftige Schwermetall Quecksilber.

Das Haus stammt aus dem frühen Fünfzigerjahren. 2019 haben Moritz Baumgart und seine Lebensgefährtin Marissa Füger die Immobilie mit großem Garten gekauft. Er betreibt einen Bio-Laden im Ort, sie arbeitet als Hundetrainerin. Und sie wohnten nicht nur in dem Haus, sondern pflegten dort auch Tiere. „Alle unsere Tiere sind aus dem Tierschutz und haben hier eine zweite Chance bekommen. Wir kümmern uns um auffällig gewordene Hunde aus Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen. Außerdem sind hier viele hilfsbedürftige Wildtiere wieder auf die Beine gekommen“, erzählten sie den BNN.

Nun wollten beide das Haus renovieren, investierten viel Geld. Als sie die letzten Steckdosen anbrachten, war das Paar geschockt. In den Unterputzdosen fanden sie flüssiges Quecksilber. Es folgten Tests, Untersuchungen, Gutachten. Sie schalteten Labore und Sachverständige ein.

Doch letztlich wurde klar: Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Das Quecksilber hatte sich über die Raumluft bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet. Die Messwerte lagen weit über den Normwerten. Das Quecksilber steckte mittlerweile in allen Materialien. Eine Sanierung ist nicht mehr möglich. Den beiden bleibt nur noch der Abriss ihres Hauses.

Sind alte Häuser generell gefährdet?

„Nach unserer Einschätzung handelt es sich dabei um einen außergewöhnlichen Fall und nicht um ein Problem, das typischerweise alle Häuser aus dieser Bauzeit betrifft“, beruhigt Birte Hagedorn, Pressesprecherin bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Sie vermutet, dass in Waghäusel das Quecksilber durch eine mechanische Beschädigung der elektrischen Bauteile ausgetreten sei, sich so in der Raumluft verbreitet und in den Wandputzen niedergeschlagen habe. Besonders bei warmen Temperaturen trete das Quecksilber dann wieder in die Raumluft aus.

Zwar seien in den Fünfzigern und den Sechzigern Häusern bundesweit nach ähnlichen Standards gebaut worden. Deshalb seien vermutlich auch im Kreis Calw „vereinzelt“ Materialen verwendet worden, die geringe Mengen Quecksilber enthalten, so Hagedorn. „Ein generelles Risiko für alle Häuser dieser Baujahre besteht jedoch nicht“, stellt sie klar. Denn Quecksilber sei zwar lange Zeit üblich gewesen, zum Beispiel in Holzschutzmitteln oder eben Schaltern. Allerdings sei so etwas nicht in jedem Haus verwendet worden. „Umfang und Art der Verwendung unterschieden sich erheblich von Haus zu Haus“, sagt Hagedorn. Fälle im Kreis Calw, die dem in Waghäusel ähneln, seien der BG BAU nicht bekannt.

Was können Eigentümer tun?

Bestehe ein konkreter Verdacht - etwa wegen quecksilberhaltigen Holzschutzmitteln, früheren Gebäudenutzungen wie Zahnarztpraxen, Spiegelherstellung, als Labor oder weil es auffällige Messwerte und frühere Schadstofffunde gibt - „sollten Eigentümer zunächst eine fachliche Untersuchung durch einen Sachverständigen für Gebäudeschadstoffe veranlassen“, empfiehlt Hagedorn.

Je nach Ursache kämen verschieden Maßnahmen in Frage: Entfernung belasteter Bauteile, Abschottung kontaminierter Bereiche, Austausch von Holzverkleidungen oder Putzen, spezielle Reinigungs- und Dekontaminationsverfahren. Ein Abriss sei in der Regel nicht die erste Maßnahme. „Er kommt meist nur dann in Betracht, wenn die Belastung extrem hoch ist und eine Sanierung technisch oder wirtschaftlich nicht mehr vertretbar erscheint“, sagt Hagedorn.

Wie geht es für das Paar weiter?

Baumgart und Füger berichteten den BNN, dass sie beide zur Schwermetallausleitung bei einem Umweltmediziner waren. Die Kosten dafür trage die Krankenkasse nicht. Messungen und Gutachten seien ebenfalls teuer gewesen. Dazu hätten sie eine nun wertlose Immobilie, in der ihr ganzes Geld stecke. Und der Kredit dafür laufe weiter. Neben dem finanziellen Ruin drohte den beiden samt Tieren die Wohnungslosigkeit.

Letztere ist immerhin abgewendet. Denn mittlerweile haben sie ein Haus mit Hof und Garten gefunden, indem sie alle unterkommen könne - allerdings zur Miete. Die macht die finanziellen Sorgen nicht kleiner. Das Paar sammelt deshalb auf der Spendenplattform GoFundMe Geld für einen Neustart. Dabei sind schon über 30.000 Euro zusammengekommen. „Vielen Dank für all die Hilfe und den Zuspruch“, schreibt Füger auf der Plattform.