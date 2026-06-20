Risiko im Kreis Calw: Quecksilber-Gefahr in alten Häusern?

Weil es mit Quecksilber verseucht war, musste ein Paar bei Bruchsal sein Haus abreißen. Wie kam der Stoff ins Gebäude? Die BG BAU erklärt wie groß die Gefahr in alten Gebäuden ist.
Dass man von einem auf den anderen Tag seine eigenen vier Wände nicht mehr bewohnen kann, gehört wohl zu den größten Ängsten vieler Menschen. Für ein Paar aus Waghäusel bei Bruchsal wurde dieser Albtraum bittere Realität, wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) berichteten. Aber weder Feuer noch Wasser vertrieb die beiden aus ihrem Haus. Schuld hat das extrem giftige Schwermetall Quecksilber.