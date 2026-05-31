Risiken überwiegen: Bildungsexperten für Social Media-Verbot an Grundschulen

Soll der Social-Media-Zugang für Kinder und Jugendliche eng reguliert werden? Bildungsexperten raten zu einem Verbot sozialer Medien für Grundschüler - und werben für ein neues Bildungsziel.
Dortmund - In der Debatte um eine Regulierung des Zugangs für Kinder und Jugendliche zu sozialen Medien haben Experten des Aktionsrats Bildung ein Social-Media-Verbot in Grundschulen gefordert. "Die Gefahren und unerwünschten Nebenwirkungen von Social Media überlagern nach unserer Einschätzung mögliche positive Aspekte im Grundschulalter", sagte Bildungswissenschaftlerin Nele McElvany von der Uni Dortmund der dpa.