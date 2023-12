Ringzug zwischen Deißlingen und VS: Zwei Männer prügeln auf 20-Jährigen ein - wieder auf freiem Fuß

1 Im Ringzug in Richtung Villingen-Schwenningen war es zu Auseinandersetzungen gekommen - der Streit verlagerte sich schließlich nach draußen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Nach einem Überfall auf einen jungen Mann am Bahnhaltepunkt Deißlingen-Mitte hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Bereits zuvor war es zu Auseinandersetzungen im Ringzug gekommen.









Link kopiert



Laut Polizeibericht griffen am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein jugendlicher und ein heranwachsender Täter im Alter von 16 und 20 Jahren den 20-jährigen Mann am Bahnhaltepunkt Deißlingen-Mitte an. Beide schlugen auf ihr Opfer ein und klauten dessen Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.