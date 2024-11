In Whatsapp-Gruppen sind die Eltern längst gerüstet und tauschen an diesem Mittwochmorgen fleißig Mitfahrgelegenheiten aus.

Nachdem beim letzten Warnstreik am 15. Oktober, von dem der Ringzug und mit ihm weite Teile der Schülerbeförderung vor allem im südlichen Landkreis betroffen gewesen waren, will man dieses Mal nichts dem Zufall überlassen. Die Elterntaxis sind am Start.

Zeitgleich jedoch bietet sich an den Bahnhöfen im Schwarzwald-Baar-Kreis ein durchaus überraschendes Bild.

Da steht er, der gelb-schwarze Ringzug

In Villingen am Bahnhof steht er, der gelb-schwarze Ringzug. Kurz nach 8 Uhr und damit zur besten Pendlerzeit. Ruhig und geruhsam geht es am Bahnsteig zu. Keine genervt wartenden Schüler, keine hektischen Anzugträger, nur ein Bediensteter, der mit Müllsack, Piekser, Besen und Schaufel Unrat von Reisenden einsammelt. Nur die Laufschrift über seinem Kopf verrät: Heute ist für Bahnfahrer in der Region ein besonderer Tag.

„Am 06.11. und 07.11. wird die SWEG durch die Gewerkschaft Ver.di bestreikt“, ist auf dem Display zu lesen. Die Züge könnten möglicherweise nicht fahren. Reisenden wird daher empfohlen, gegebenenfalls auf andere Verbindungen oder Verkehrsmittel umzusteigen.

Region atmet auf

Doch an diesem Mittwochmorgen kommt die Region offenbar am empfindlichsten Punkt, der Schülerbeförderung und den für die Pendler wichtigsten Frühverbindungen, mit einem blauen Auge davon – und auch die Breisgau-S-Bahn mit der Linie S10, die ebenfalls von der SWEG bedient wird, ist zwischen Donaueschingen und Villingen oder Donaueschingen nach Freiburg beispielsweise auf Kurs. Die meisten Verbindungen finden planmäßig Start – während die Elterntaxis allerdings in vielen Fällen längst in Richtung Schule rollen.

Derweil informiert die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH SWEG auf ihrer Internetseite über Fahrtausfälle im Bus- und Bahnverkehr am 6. und 7. November wegen der ganztägigen Streiks. „Es ist deshalb in weiten Teilen des Verkehrsgebiets der SWEG mit Fahrtausfällen sowohl im Bus- als auch im Bahnverkehr der SWEG zu rechnen. Auch der Schulbusverkehr wird voraussichtlich ausfallen.“

Spannung bleibt

„Die SWEG wird alles unternehmen, um die Auswirkungen des Streiks für ihre Fahrgäste so gering wie möglich zu halten“, versprechen die Verantwortlichen, geben aber zu bedenken: „Jedoch werden im Streikzeitraum an manchen Standorten die Verkehre unter Umständen vollständig eingestellt bleiben müssen. Eine Ersatzbeförderung für die Fahrgäste ist leider nicht möglich.“ Da der Streik ganztägig angesetzt ist und auch am 7. November noch andauern soll, ist durchaus möglich, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis die Auswirkungen doch noch zu spüren bekommt.

Die SWEG bittet betroffene Fahrgäste in solchen Fällen, auf andere Verkehrsunternehmen und Verkehrsmittel auszuweichen oder den Fahrtwunsch zu verschieben. Telefonische Auskünfte erteilt die SWEG-Servicezentrale unter Telefon 0 78 21 /9 96 07 70.