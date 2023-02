15 Alles Fasnet: Der närrische Lindwurm in der Marktstraße Foto: Eyrich

Wann, wenn nicht an der Fasnet, sollte es sein wie verhext? Pünktlich zum 39. Alb-Lauchert-Ringumzug am Sonntag hat Frau Holle ihre Betten über Albstadt ausgeschüttelt.















Albstadt-Ebingen - Es war das zweite Mal in ihrer Geschichte, dass die Narrenzunft Schlossbergturm den Ringumzug des Narrenrings Alb-Lauchert ausrichten durfte, und sie wählte dafür das Motto "#NarrensturmamSchlossbergturm". Die Herausforderung für die Ebinger Narrenzunft um Zunftmeister Patrick Ferrari lag freilich weniger im Organisieren selbst – das können sie! – sondern in der Unsicherheit, was nach der Corona-Pause erlaubt sein und welche Auflagen die Politik noch machen würde.

Masken tragen nur noch die Narren

Letztlich war alles wie vor Corona und die Narren auch mindestens so ausgelassen. Masken trugen nur noch die Fasnetsnarren – einzig die körperlichen "Zärtlichkeiten" zwischen denen, die vorbeizogen, und jenen, die ihnen am Wegesrand zujubelten, schienen nicht ganz so häufig zu sein wie sonst.

Immerhin wimmelte es ja auch von Obrigkeiten in der Stadt. Nicht nur der Ordner wegen, die alle paar Meter darauf achteten, dass keine übermütigen Zuschauer über Hexenbesen stolperten oder unter Hexenpyramiden begraben wurden – vor allem dem Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters war die ungewöhnlich hohe Dichte an Kommunalpolitikern im Städtle geschuldet.

Kandidat geht auf Nummer sicher

OB-Kandidat Markus Ringle und seine Frau Martina waren am Vormittag zum Zunftmeisterempfang in der Festhalle noch verkleidet gekommen, hatten ihre leichten Fasnetskostüme aufgrund des Schneefalls dann aber doch gegen die warmen Winterjacken und Mützen getauscht – Erkältungen sind für Wahlkampf-Redner doppelt schlimm.

Roland Tralmer, ebenfalls Kandidat, hatte sich – einen heißen Tee in der Kanne – unweit seiner Rechtsanwaltskanzlei auf einem der Sprecher-Wagen postiert, war freigiebig mit Kamellen und erfreute sich grinsend daran, die rasende Reporterin mit Süßem zu bewerfen.

So viel Bürgermeister war noch nie

Auf dem Hauptwagen vor dem Rathaus war die Bürgermeister-Dichte indes so hoch wie noch nie: Udo Hollauer, der Erste Bürgermeister der Stadt Albstadt und OB-Kandidat, winkte neben Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Bürgermeister Steve Mall und dem frisch gewählten ehrenamtlichen Bürgermeister von Zimmern unter der Burg, Walter Sieber, den Fasnetsfreunden zu.

Sieber war in seiner Eigenschaft als Ringpräsident des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb mit seiner Frau Ellen in seinem Element – und tiefenentspannt. Immerhin hatte Anton Blau als Ringpräsident des Alb-Lauchert-Rings die Aufgabe, die 73 Gruppen anzusagen. Neben Hexen mit Besen, Teufeln mit rot rauchenden Wagen und gar nicht grimmigen Bären waren viele Fußgruppen dabei, die ihre Gesichter nicht maskiert hatten. So war ihnen anzusehen, wie viel Spaß sie daran hatten, nach den harten Corona-Jahren endlich wieder fröhlich Fasnet feiern zu dürfen. Unter den rund 3500 Hästrägern waren zudem fesche Funkenmariechen, die am meisten frieren mussten, sich das aber nicht anmerken ließen und tapfer die Beine in Strumpfhosen schwangen.

Für alle, die sich’s von innen warm machen wollten, hatten die Verpflegungsstände heiße Leckereien und Getränke im Angebot. Und zum Anstoßen natürlich: auf eine glückselige Fasnet.