Ringsheim trauert um Altgemeinderat: Alois Weber ist im Alter von 88 Jahren gestorben
Der Ringsheimer Altgemeinderat Alois Weber – hier im Jahr 2014 mit seiner Frau Erika Anna – starb im Alter von 88 Jahren. Foto: Mutz

Traurige Nachrichten aus Ringsheim: Altgemeinderat Alois Weber starb am Samstag, 11. Oktober, im Alter von 88 Jahren.

Weber war von 1968 bis zum Jahr 2008 – also 40 Jahre – Mitglied des Ringsheimer Gemeinderats. Mit viel Tatkraft, Sachverstand und großem Verantwortungsbewusstsein engagierte er sich ehrenamtlich für seine Heimatgemeinde und deren positive Entwicklung, erklärt die Verwaltung in einem Nachruf. Für seine Arbeit genoss er im Gemeinderat und bei der Bevölkerung enormes Ansehen, heißt es weiter. Auch sein Wirken als Bauunternehmer und Arbeitgeber hat den Ort nachhaltig geprägt und Spuren hinterlassen, die noch lange sichtbar bleiben werden, so die Gemeinde.

 

Geboren wurde Weber am 4. Dezember 1936 in Ringsheim. Er machte beim Maurergeschäft Helle in Ettenheim eine Lehre, im Jahr 1961 legte er die Meisterprüfung als Maurer in Konstanz ab und eröffnete mit 25 Jahren sein eigenes Geschäft. Als noch vorwiegend Massivbauweise gefragt war, baute Weber in Ringsheim rund 50 Einfamilienhäuser – drei für sich selbst.

Im Jahr 1998 wurde Weber die Ehrenmedaille in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg überreicht. Der damalige Bürgermeister Heinrich Dixa überreichte ihm den Ehrenbecher des Gemeindetags. Mehr als 60 Jahre lang war Weber zudem Mitglied im Gesangverein.

