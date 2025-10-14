Ringsheim trauert um Altgemeinderat: Alois Weber ist im Alter von 88 Jahren gestorben

1 Der Ringsheimer Altgemeinderat Alois Weber – hier im Jahr 2014 mit seiner Frau Erika Anna – starb im Alter von 88 Jahren. Foto: Mutz Traurige Nachrichten aus Ringsheim: Altgemeinderat Alois Weber starb am Samstag, 11. Oktober, im Alter von 88 Jahren.







Link kopiert



Weber war von 1968 bis zum Jahr 2008 – also 40 Jahre – Mitglied des Ringsheimer Gemeinderats. Mit viel Tatkraft, Sachverstand und großem Verantwortungsbewusstsein engagierte er sich ehrenamtlich für seine Heimatgemeinde und deren positive Entwicklung, erklärt die Verwaltung in einem Nachruf. Für seine Arbeit genoss er im Gemeinderat und bei der Bevölkerung enormes Ansehen, heißt es weiter. Auch sein Wirken als Bauunternehmer und Arbeitgeber hat den Ort nachhaltig geprägt und Spuren hinterlassen, die noch lange sichtbar bleiben werden, so die Gemeinde.