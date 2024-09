Ringschluss in Schwanau: Große Diskussion um Trinkwasserversorgung

1 Mit einem Ringschluss will Schwanau die Wasserversorgung in der Gemeinde sicherstellen. Foto: Kästle

Schwanau will mit einem Ringschluss die Wasserversorgung in der Gemeinde sicherstellen. Wie dringlich das Thema ist, wurde am Ratstisch am Montag deutlich.









Link kopiert



Das Element Wasser ist in Schwanau auch Zündstoff für feurigen Diskussionen, denn die Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist nach Ansicht der BN-Netze in der Gemeinde schlecht – und das schon seit Jahren. „Es brennt“, beschrieb Nonnenweiers Ortsvorsteherin Dagmar Frenk (SPD) in der Gemeinderatssitzung am Montagabend die nun vorherrschende Lage. „Wir müssen endlich einen Masterplan erstellen und die Bevölkerung mitnehmen“, fügte sie hinzu. Um die Dringlichkeit zu handeln zu verdeutlichen, sprach sie die erhöhte Mangankonzentration im Trinkwasser an. „Wir sind dran“, betonte Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann und verwies auf den Tagesordnungspunkt „Sicherstellung der Wasserversorgung in den zentral versorgten Gebieten Schwanaus“ – den Ringschluss der Wasserleitungen in der Gemeinde.