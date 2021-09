2 Susanne Zimmermann bläst ins Alarmhorm und bringt ihren Mann Ralph, Bürgermeister und Vorsitzender des Kultur- und Museumsvereins zum Lachen. Mit guter Laune soll auch der Tag des Denkmals am Sonntag begangen werden. Foto: Fotos: Lück

Beste Laune ganz oben im Ringmauerturm: Susanne Zimmermann greift das Alarmhorn – ein ohrenbetäubendes Tuten bringt Bürgermeister Ralph Zimmermann zum schallenden Gelächter. Auftakt zum neuen Flagge-Zeigen des Kultur- und Museumsvereins.

Horb - Da haben die Zimmermanns echt was geschaffen: Das verwilderte Gelände rund um den Ringmauerturm ist wieder tipptop. Susanne Zimmermann: "Wir haben uns die Mauer abgeseilt, um den Efeu zu entfernen. Die Pflanzen waren so hoch gewachsen, dass wir uns Meter um Meter vorgekämpft haben. Den Grill haben wir erst zum Schluss entdeckt!"

Auch der Ahorn musste fallen –­ er hatte eine Zwiesel und war innen faul, so Zimmermann. Jetzt liegt er – fein in Scheite gespalten – hinter der Bierbank, auf dem die beiden sitzen. Es ist Angrillen, denn am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals hofft Ralph Zimmermann, seit 2020 neuer Vorsitzender des Kultur- und Museumsvereins, den historischen Projekten in der Stadt mit seinem Verein neuen Aufwind geben zu können.

Neubeginn für Kultur- und Museumsverein

Ralph Zimmermann: "Durch den Lockdown ging gar nichts. Allein schon hier beim Wiederherrichten des Geländes haben wir gemerkt, dass unheimlich viel zu tun ist. Die beiden Hangstufen sind beispielsweise mit Telegrafenmasten gesichert, die inzwischen morsch geworden sind. Und in der unteren Ebene ist die Erde schon vorgerutscht. Deshalb werden wir am Sonntag zu den Führungen grillen. Susanne und ich haben eine Wette laufen: Wir bekommen 500 Euro an Spenden für die Rote und die Getränke zusammen!" Beim Angrillen zeigt sich: Die Rote der Metzgerei Maier aus Betra ist hervorragend. Und das Bier von Hochdorfer perfekt kühl.

Kann also was werden. Für Ralph Zimmermann ist die große Aufräumaktion und die Präsentation am Sonntag des großen Stadtfestes auch ein Neubeginn für den Kultur- und Museumsverein.

Zimmermann: "Wie meine Frau und ich am eigenen Leibe erleben durften, ist die Pflege des Kulturguts ganz schön anstrengend. Wir hoffen, dass wir jetzt neue Mitglieder und Anpacker für den Verein gewinnen können. Es gibt so viel zu tun – beispielsweise gegenüber die Stadtmauer wieder hervorzuholen."

Und Zimmermann hat noch eine Idee, die bestimmt einige Horber sehr fasziniert: Er will den Bund oberschwäbischer Landsknechte wieder zurück in die Stadt holen!

Gunter Herzberger und seine wilden Kerls und Weiber hatten die Horber mit ihren Exerzier-Übungen seit den Ritterspielen 2016 begeistert. Authentische Kleidung, authentische Zelte, authentisches Essen – und wenn die wilden Landsknechte mit den Lanzen vorgerückt sind, dann wichen die Zuschauer auf der Turnierwiese respektvoll zurück.

Führungen durch den Ringmauerturm

Ralph Zimmermann: "Der Bund oberschwäbischer Landsknechte ist auf uns zugekommen. Wir wollen versuchen, dass sie bei uns Mitglied werden und wir bei denen. Dafür könnten sie unsere Orte wie den Ringmauerturm für ihre historische Leidenschaft nutzen! Natürlich wäre es vorstellbar, den Bund dann im Rahmen der künftigen Ritterspiele wieder mit einzubeziehen!"

Großartige Aussichten. Am Sonntag, 12. September, gibt es am Ringmauerturm ein Wiedersehen mit anderen "Legenden": Joachim Lipp und Heinrich Raible, Nachtwächter und die jahrelangen Köpfe des Kultur- und Museumsvereins, machen die Führungen durch den Ringmauerturm.