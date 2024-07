1 Sandra Paruszewski steht in Paris vor ihrem Karrierehöhepunkt. Foto: dpa/United World Wrestling/Kadir Caliskan

Ringerin Sandra Paruszewski vom AV Sulgen hat sich mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen einen Lebenstraum erfüllt, den sie schon seit einigen Jahren verfolgt und dem sie alles untergeordnet hat.









Sie wird in der Gewichtsklasse 57 kg Freistil auf die Matte gehen. Bevor es in Paris ernst wird, verrät sie ihre Ziele, berichtet von der Vorbereitung und erzählt, was ihr die Teilnahme bedeutet.