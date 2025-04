Während die Griechisch-römisch-Spezialisten bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften (U20) in Frankfurt/Oder leer ausgingen, kehrten die Freistiler mit zwei Vizemeisterschaften und drei Medaillen zurück.

In erster Linie sorgten Sarah Schullian und Svea Reichmann vom AB Aichhalden für Euphorie. Dabei verpasste Schullian in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm (Kg) nur knapp den Titel, nachdem sie 2024 drei Gewichtsklassen höher (65 kg) Vizemeisterin geworden war. Sie stand nach einen 10:0 über Johanna Hanses (TV Feldkirchen) und einem Schultersieg über Finja Fischer (KSK Furtwangen) im Endkampf. Dort unterlag sie Titelverteidigerin Oliwia Makuch (KSV Köllerbach) mit 1:5.

Spannung pur bei den Kämpfen von Svea Reichmann

Spannend machte es Svea Reichmann. Als Vorjahresmeisterin bis 55 Kg startete sie diesmal zwei Kategorien höher (59 kg). Während ihr Tiara Majer (AC Ückerrath) im Poolkampf beim Schultersieg keinerlei Mühe bereitete, war das Duell gegen Verbandskollegin Lisa Laible (SG Weilimdorf) nichts für schwache Nerven – 5:5 stand es nach sechs aktionsreichen Minuten.

Erst Pech – dann Glück

Pech für die ABA-Ringerin, dass die SG-Athletin die höhere Wertung erzielt hatte. Im Kampf um Bronze gegen Leni Seelig (AC Ückerath) musste Reichmann nochmals alles geben. Beim 9:9 Endstand musste erneut die höhere Wertung entscheiden, diesmal zugunsten der Aichhalderin.

Männer sind weniger erfolgreich

Bei den Männern lohnte sich für Paul Steinhilber (KSV Winzeln) das „Abkochen“ in die 70-Kg-Klasse nicht. Der Vorjahres-Dritte gewann das Achtelfinale gegen Keanu Muric (ASV Hof) mit 9:7, scheiterte dann im Viertelfinale an Julius Kock (Hamburg) mit 7:12. Am Ende wurde es Platz acht. Noch schlechter lief es für Lars Reiter (KSV Winzeln/57 Kg). Der Heimbach-Ringer kassierte bereits in der Qualifikation eine 1:11-Niederlage.

Der Tuttlinger Marcel Maier (57 Kg) kassierte in der Qualifikation eine Schulterniederlage gegen Alexander Schweng (Neckarweihingen).

Nichts zu holen für die Klassik-Ringer

Die Klassiker aus dem Bezirk hatten ins südbadische Zell im Wiesental zwar einen relativ kurzen Anreiseweg, waren aber weit weg von den Medaillen. Gregor Flaig (KSV Winzeln/60 kg) traf in der Qualifikation gleich auf den späteren Bronzemedaillengewinner Mika Labes (KSV Witten), dem er sich 0:9 geschlagen geben musste. Vereinskamerad Nick Wernz (72 kg) gewann das Achtelfinale gegen Marc Fischer (VfK Schifferstadt) souverän mit 9:0. Im Viertfinale gab es dann eine Schulterniederlage gegen Justin Hahn (RV Lübtheen).

Ähnlich erging es Louis Kopp (AB Aichhalden/67 kg), der in der Quali Sebastian Wagner (KSV Pausa) mit 0:8 unterlag. Das Trio Flaig, Wernz und Kopp belegte jeweils den zehnten Rang.