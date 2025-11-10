Ringer-Verbandsliga: SV Gresgen unterliegt in Haslach

Der SV Gresgen beendet die Vorrunde der Ringer-Verbandsliga mit einer Niederlage.
Den verspäteten Hinrundenabschluss vollzog der Verbandsligist SV Gresgen am Sonntag beim KSV Haslach. 7:30 war auf dem Papier am Ende ein deutliches Ergebnis, wenngleich das nicht die Mattenrealität wiedergibt. Nach einem 0:4-Rückstand zum Beginn der zweiten Minute konnte der Schweizer SVG-Neuzugang Melvin Picker (80 kg Freistil) mit einem Kraftakt in der zweiten Runde zu einem 17:4-Punktsieg und seinen ersten Liga-Erfolg hinarbeiten. Weniger Überraschend der schon fast obligatorische Überlegenheitssieg von Routinier Zsolt Berki (75 kg Greco).