Ringer-Verbandsliga: SV Gresgen unterliegt in Haslach
Daniel Wimberger beim Auswärtskampf. Foto: Rolf Rombach

Der SV Gresgen beendet die Vorrunde der Ringer-Verbandsliga mit einer Niederlage.

Den verspäteten Hinrundenabschluss vollzog der Verbandsligist SV Gresgen am Sonntag beim KSV Haslach. 7:30 war auf dem Papier am Ende ein deutliches Ergebnis, wenngleich das nicht die Mattenrealität wiedergibt. Nach einem 0:4-Rückstand zum Beginn der zweiten Minute konnte der Schweizer SVG-Neuzugang Melvin Picker (80 kg Freistil) mit einem Kraftakt in der zweiten Runde zu einem 17:4-Punktsieg und seinen ersten Liga-Erfolg hinarbeiten. Weniger Überraschend der schon fast obligatorische Überlegenheitssieg von Routinier Zsolt Berki (75 kg Greco).

 

Einen aktionsreichen Schlagabtausch lieferte sich Daniel Wimberger (98 kg Freistil), der nach sechs Minuten leider mit 14:19 unterlag, aber zumindest den 120 Zuschauern ordentlich etwas bot. Pechvogel des Abends war Nachwuchsringer Mirco Kleißner (61 kg Greco), der mit einem Standgriff kurz vor der Pause auf 4:7 verkürzte, ehe er dann in der fünften Minute verletzt aufgeben musste. Somit schließt der SV Gresgen die Vorrunde lediglich mit dem Sieg gegen Lutte Sélestat ab, bei denen am kommenden Samstag vielleicht schon der achte Rang der Liga ausgekämpft wird.

 