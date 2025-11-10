Ringer-Verbandsliga: SV Gresgen unterliegt in Haslach

Einen aktionsreichen Schlagabtausch lieferte sich Daniel Wimberger (98 kg Freistil), der nach sechs Minuten leider mit 14:19 unterlag, aber zumindest den 120 Zuschauern ordentlich etwas bot. Pechvogel des Abends war Nachwuchsringer Mirco Kleißner (61 kg Greco), der mit einem Standgriff kurz vor der Pause auf 4:7 verkürzte, ehe er dann in der fünften Minute verletzt aufgeben musste. Somit schließt der SV Gresgen die Vorrunde lediglich mit dem Sieg gegen Lutte Sélestat ab, bei denen am kommenden Samstag vielleicht schon der achte Rang der Liga ausgekämpft wird.