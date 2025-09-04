Ringer-Verbandsliga: Gresgen zu Gast beim Aufsteiger

1 SVG-Trainer Philip Spähne (rechts) startet mit seiner Staffel auswärts. Foto: Rolf Rombach Ringer-Verbandsligist SV Gresgen startet mit einem Auswärtskampf in die neue Saison.







Link kopiert



ZELL-GRESGEN. Zufrieden blickt der Trainer des SV Gresgen, Philippp Spähne, auf die nun zurückliegende Vorbereitung zur neuen Saison. „Die Mannschaft hat Wort gehalten und hart gearbeitet“, freut er sich. „Unser junges Team hat einen großen Schritt nach vorne gemacht.“ Zwar musste man Nachwuchstalent Bastian Kunz zum Nachbarn RG Hausen-Zell ziehen lassen, doch wurde mit Zsolt Berki (KSV Rheinfelden) ein erfahrener Ersatz gefunden. „Er und Adreas Greiner geben Stabilität, Routine und Erfahrung an das Team weiter.“ Bescheidenes Ziel der „Wölfe“ ist der Klassenerhalt. Den ersten Schritt hierzu möchte man gleich zu Beginn beim Aufsteiger RG Waldkirch-Kollnau machen. Nach dem Rückzug aus der Oberliga konnten sich die Elztäler zurückkämpfen. „Sie sind stark und ohne Schwachstellen. Für uns also die perfekte Gelegenheit, unser Können unter Beweis zu stellen.“ Entscheidend wird erneut im Saisonverlauf sein, wie sehr der SV Gresgen von Verletzungen geplagt sein wird. Denn nach der Vizemeister-Saison 2022, bei der hauchdünn der Aufstieg verpasst wurde, klebte das Verletzungspech am Team und verhinderte die Offenlegung der wahren Stärke. Als Neunter beendete der SVG die vergangene Saison auf dem Schlussrang und musste nur deshalb nicht absteigen, weil vor Saisonbeginn bereits ein Verein zurückgezogen hatte.