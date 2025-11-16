Ringer-Verbandsliga: Gresgen erwischt keinen guten Tag

1 Johannes Voegele (rot) feiert einen Schultersieg. Foto: Rolf Rombach Ringer-Verbandsligist SV Gresgen verliert den Auswärtskampf gegen Lutte Sélestat mit 16:19.







Keinen guten Tag erwischte der SV Gresgen im Kellerduell der Verbandsliga Südbaden bei Lutte Sélestat. Mit 16:19 unterlag das Team knapp, obwohl an einigen Stellen ausfallbedingt Alternativen aufgestellt werden mussten. Ins 80er-Limit aufgerückt, kam Punktegarant Zsolt Berki zu einer 2:7-Niederlage. Nach anfänglicher Führung musste Tobias Dreher (98 kg, Greco) nicht nur seinen Vorsprung einbüßen. Zu Beginn der Schlussminute musste er auch noch auf die Schultern. Somit reichte final auch nicht, dass Pirmin Vollmer (130 kg, Freistil) durch Aufgabe zu vier Punkten kam und vor der Pause die einzigen Zähler einfuhr. Johannes Voegele (71 kg, Freistil) und Nepomuk Berger (75 kg, Greco) kamen zum Schultersieg, als die Niederlage bereits besiegelt war. Martin Fricker (75 kg Freistil) versöhnte zusätzlich mit einem Überlegenheitssieg zu Beginn der zweiten Runde. rom