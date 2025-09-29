Ringer-Verbandsliga: Erfolgreiche Aufholjagd des SV Gresgen

Mit einem 13:1-Arbeitssieg setzte Martin Fricker (80 kg, Freistil) die Aufholjagd fort. Nach verschlafenem Auftakt, bei dem er fast in die gefährliche Lage kam, nahm Nepomuk Berger (75 kg Freistil) Stück für Stück seinem Gegner die Wertungen ab, wäre vor dem Pausengong sogar beinahe Schultersieger nach einem „Päckchen“ geworden. Dennoch stand nach fünf Minuten der Überlegenheitssieg fest und Schlussringer Zsolt Berki (75 kg Greco) hatte die Ehre, mit einem schnellen Schultersieg nach einer Schleuder die Begegnung für die Hausherren zu entscheiden. Dazu trug auch bei, dass Andreas Greiner (130 kg, Greco) seinen 0:9-Rückstand in der zweiten Runde trotz 13 Kilogramm Gewichtsnachteil auf 7:9 verkürzte.