Ringer-Verbandsliga: Erfolgreiche Aufholjagd des SV Gresgen
Die Mannschaft des SV Gresgen freut sich über einen extrem wichtigen Erfolg. Foto: Rolf Rombach

Ringer-Verbandsligist SV Gresgen meldet sich erfolgreich auf der Matte zurück.

Nach einem 0:13-Rückstand gegen die Elsässer-Staffel Lutte Sélestat gelang den Verbandsliga-Ringern des SV Gresgen am Samstag ein beeindruckendes Comeback. Im letzten Kampf vor der Pause sorgte Johannes Voegele (66 kg, Freistil) durch einen Schultersieg für die ersten vier Punkte. Beeindruckende Würfe, die ebenfalls im Schultersieg endeten, zeigte Tobias Dreher (86 kg, Greco) zum Auftakt der zweiten Kampfhälfte. Die Überlegenheitsniederlage von Bendix Meierhofer (71 kg, Greco) machte es dann spannend, doch die SVG-Ringer blieben fokussiert.

 

Mit einem 13:1-Arbeitssieg setzte Martin Fricker (80 kg, Freistil) die Aufholjagd fort. Nach verschlafenem Auftakt, bei dem er fast in die gefährliche Lage kam, nahm Nepomuk Berger (75 kg Freistil) Stück für Stück seinem Gegner die Wertungen ab, wäre vor dem Pausengong sogar beinahe Schultersieger nach einem „Päckchen“ geworden. Dennoch stand nach fünf Minuten der Überlegenheitssieg fest und Schlussringer Zsolt Berki (75 kg Greco) hatte die Ehre, mit einem schnellen Schultersieg nach einer Schleuder die Begegnung für die Hausherren zu entscheiden. Dazu trug auch bei, dass Andreas Greiner (130 kg, Greco) seinen 0:9-Rückstand in der zweiten Runde trotz 13 Kilogramm Gewichtsnachteil auf 7:9 verkürzte.

 