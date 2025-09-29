Ringer-Verbandsliga: Erfolgreiche Aufholjagd des SV Gresgen

Ringer-Verbandsligist SV Gresgen meldet sich erfolgreich auf der Matte zurück.
Nach einem 0:13-Rückstand gegen die Elsässer-Staffel Lutte Sélestat gelang den Verbandsliga-Ringern des SV Gresgen am Samstag ein beeindruckendes Comeback. Im letzten Kampf vor der Pause sorgte Johannes Voegele (66 kg, Freistil) durch einen Schultersieg für die ersten vier Punkte. Beeindruckende Würfe, die ebenfalls im Schultersieg endeten, zeigte Tobias Dreher (86 kg, Greco) zum Auftakt der zweiten Kampfhälfte. Die Überlegenheitsniederlage von Bendix Meierhofer (71 kg, Greco) machte es dann spannend, doch die SVG-Ringer blieben fokussiert.