Ringer-Verbandsliga: Besuch aus dem Elsass beim SV Gresgen
Nepomuk Berger (rechts) sorgte mit seinem Schultersieg für vier Punkte des SVG gegen Hornberg. Foto: Rolf Rombach

Der SV Gresgen will in der Ringer-Verbandsliga am Wochenende endlich die ersten Punkte holen.

Für die Verbandsliga-Ringer des SV Gresgen besteht am Samstag die nächste Chance, die ersten Punkte in der noch jungen Saison zu sammeln. Aus dem Elsass kommt Lutte Sélestat auf den Zeller Berg. Die Franzosen konnten bisher erst ein Duell (20:19 gegen AV Hornberg) für sich entscheiden und sind entsprechend auf Augenhöhe. Wie berichtet, fehlten den „Wölfen“ gegen Hornberg (16:17) wenige Sekunden für die höhere Punktwertung für die Mannschaft.

 

Bitter war zudem, dass Martin Fricker (75 kg Freistil) wenige Sekunden vor dem Gong zwar noch den Anschluss auf 1:2 schaffte, aber die letzte entscheidende Wertung zum Ausgleich und damit Sieg (wegen der zuletzt erzielten Wertung) verwehrt blieb. Vielleicht hat Ex-SVG-Trainer Denis Grether noch einen Tipp, der zusammen mit dem SV Eschbach in der Vorwoche mit 23:9 in Sélestat klar gewann und selbst mit einem Überlegenheitssieg vier Punkte beisteuerte.

 