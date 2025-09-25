Ringer-Verbandsliga: Besuch aus dem Elsass beim SV Gresgen

Der SV Gresgen will in der Ringer-Verbandsliga am Wochenende endlich die ersten Punkte holen.
Für die Verbandsliga-Ringer des SV Gresgen besteht am Samstag die nächste Chance, die ersten Punkte in der noch jungen Saison zu sammeln. Aus dem Elsass kommt Lutte Sélestat auf den Zeller Berg. Die Franzosen konnten bisher erst ein Duell (20:19 gegen AV Hornberg) für sich entscheiden und sind entsprechend auf Augenhöhe. Wie berichtet, fehlten den „Wölfen“ gegen Hornberg (16:17) wenige Sekunden für die höhere Punktwertung für die Mannschaft.