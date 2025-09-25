Ringer-Verbandsliga: Besuch aus dem Elsass beim SV Gresgen

Bitter war zudem, dass Martin Fricker (75 kg Freistil) wenige Sekunden vor dem Gong zwar noch den Anschluss auf 1:2 schaffte, aber die letzte entscheidende Wertung zum Ausgleich und damit Sieg (wegen der zuletzt erzielten Wertung) verwehrt blieb. Vielleicht hat Ex-SVG-Trainer Denis Grether noch einen Tipp, der zusammen mit dem SV Eschbach in der Vorwoche mit 23:9 in Sélestat klar gewann und selbst mit einem Überlegenheitssieg vier Punkte beisteuerte.