Ringer-Saison 2025 – die Vorschau: Neuer Sparkurs, Fußball-Training, starke Integration und ein Jubiläums-Finale

Der KSK Furtwangen und Co. starten am Wochenende in die neue Ringer-Runde. Was sich die Clubs in Südbaden auf die Agenda geschrieben haben.
Vorhang auf zur neuen Ringer-Saison 2025. Am Wochenende starten die Teams aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis nach einer langen Vorbereitungszeit in ihren Ligen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es bei den Clubs einen Sinneswandel. Vorbei scheinen die Zeiten, als für viel Geld eine Mannschaft zusammengestellt wurde, um auf Teufel-komm-raus aufzusteigen. Deshalb blieb es auf dem Transfermarkt – quer durch alle Klassen – relativ ruhig.