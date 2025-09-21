Ringer-Regionalliga: WKG Weitenau-Wieslet verliert trotz Kampfgeist

Mit zehn Ringern an die Waage getreten, jedoch nur mit neun Sportlern auf die Matte – dieses Problem hatte am Samstag Regionalligist WKG Weitenau-Wieslet bei der RG Lahr. Seit vielen Jahren inzwischen werden Sportler, bei denen eine akute Hautveränderung zu sehen ist, ohne Attest vom Kampf ausgeschlossen. Überraschend war in Lahr bei WKG-Neuzugang Gaspard Cheynoux auf der Schulter eben solche Veränderung durch Kampfrichter Sven Hilser (KSV Tennenbronn) festgestellt worden. Ohne Bescheinigung eines Hautarztes war somit der Start des jungen Franzosen für die WKG ausgeschlossen.

Davon nicht beeindruckt legte sich Patrik Kreutler (130 Kilogramm Greco) dennoch mächtig ins Zeug. Gegen den 15 Kilogramm schwereren Calvin Keil, immerhin Deutscher Jugendmeister 2023, stand Kreutler als Fels in der Brandung. Lediglich in der zweiten Minute ließ er am Mattenrand eine Wertung zu, musste dann in die Bodenlage, wo ein Dreher den 4:0-Vorsprung Keils ausbaute. In der zweiten Runde profitierte Keil zwar von einer erneuten Bodenlage, doch der WKG-Ersatzschwergewichtler parierte in diesem Durchgang alle Punktversuche seines Kontrahenten.

Mit zwei Mannschaftspunkten kam Keil unter den Erwartungen zurück in die rote Ecke und für die WKG blieb das Rennen damit offen, auch wenn Noah Dürr (61 Kilogramm Greco) direkt im Anschluss mit 0:15 in der fünften Minute unterlegen war.

Den nächsten Dämpfer gab es, als Trainer Adrian Recorean (98 kg Freistil) gegen den Vorjahres-Hausen-Zeller Thomas Gebhardt mit 3:4 unterlag. Den 1:11-Pausenstand aus WKG-Sicht markierte dann Legionär Vitali Bunici (66 kg Freistil). Wie erwartet traf er auf den langjährigen RG-Ringer Ivan Guidea. Unter dem Druck der beiden Aktionszeiten ging Bunici zwei Mal mittels Takedown in Führung und brachte mit seinem 4:2 die ersten Mannschaftspunkte in die Gästeecke.

Besser lief es in er zweiten Halbzeit für die WKG. Dem Überlegenheitssieg von Jonas Dürr (86 kg Greco) ließ Bruder Simon (71 kg Greco) einen 7:5-Punktsieg folgen. Nach seiner Verletzungspause attestierte sich Dennis Kronenberger (80 kg Freistil) mit einem schnellen Überlegenheitssieg die erfolgreiche Genesung.

Doch die RG Lahr kam dann wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit dem schnellsten Kampf des Abends fertigte Nikolay Kiryakov in 77 Sekunden seinen WKG-Gegner Timo Streule (75 kg Freistil) 15:0 ab und sicherte den Ortenauern den ersten Saisonsieg. Daniel Baier (75 kg Greco) lag 20 Sekunden vor dem Schlussgong mit 4:2 in Führung, musste seinen Punktsieg aber schlussendlich doch noch mit 4:6 herschenken.