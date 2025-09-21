Ringer-Regionalliga: WKG Weitenau-Wieslet verliert trotz Kampfgeist

Die WKG Weitenau-Wieslet unterliegt im Südbadischen Duell bei der RG Lahr mit 10:16.
Mit zehn Ringern an die Waage getreten, jedoch nur mit neun Sportlern auf die Matte – dieses Problem hatte am Samstag Regionalligist WKG Weitenau-Wieslet bei der RG Lahr. Seit vielen Jahren inzwischen werden Sportler, bei denen eine akute Hautveränderung zu sehen ist, ohne Attest vom Kampf ausgeschlossen. Überraschend war in Lahr bei WKG-Neuzugang Gaspard Cheynoux auf der Schulter eben solche Veränderung durch Kampfrichter Sven Hilser (KSV Tennenbronn) festgestellt worden. Ohne Bescheinigung eines Hautarztes war somit der Start des jungen Franzosen für die WKG ausgeschlossen.