Ringer-Regionalliga: WKG pocht auf den ersten Heimsieg

Die WKG Weitenau-Wieslet möchte in dieser Saison zuhause endlich Punkte einfahren.
Mit zwei Auswärtssiegen war die bisherige Regionalliga-Saison für die WKG Weitenau-Wieslet noch unter ihren eigenen Erwartungen. Teils knappe Niederlagen sorgten dafür, dass die Kleinwiesentäler derzeit auf dem vorletzten Rang der Liga sind. Allerdings mit lediglich einem Punkt Rückstand auf die RG Lahr auf Rang sechs. Mit dem in der Vorwoche besiegten RSV Schuttertal und dem württembergischen Aufsteiger KG Dewangen-Fachsenfeld ist die WKG punktgleich, vier Zähler vor dem nordbadischen Schlusslicht Ladenburg.