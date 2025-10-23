Ringer-Regionalliga: WKG pocht auf den ersten Heimsieg

Mit zwei Auswärtssiegen war die bisherige Regionalliga-Saison für die WKG Weitenau-Wieslet noch unter ihren eigenen Erwartungen. Teils knappe Niederlagen sorgten dafür, dass die Kleinwiesentäler derzeit auf dem vorletzten Rang der Liga sind. Allerdings mit lediglich einem Punkt Rückstand auf die RG Lahr auf Rang sechs. Mit dem in der Vorwoche besiegten RSV Schuttertal und dem württembergischen Aufsteiger KG Dewangen-Fachsenfeld ist die WKG punktgleich, vier Zähler vor dem nordbadischen Schlusslicht Ladenburg.

Die Kampfgemeinschaft aus den beiden Aalener Ortsteilen ist nach einigen Jahren Abwesenheit wieder zurück in der dritthöchsten Liga für baden-württembergische Vereine. Wie die WKG besiegte sie Mitaufsteiger ASV Ladenburg, der nach seiner kurzen Bundesliga-Zugehörigkeit im vergangenen Jahr mit dem Sieg in der Oberliga Nordbaden erneut in die Regionalliga gekommen ist und derzeit lediglich als Punktelieferant herhalten kann. Zu den erfolgreichsten Eigengewächsen der KG Dewangen-Fachsenfeld gehört der ehemalige Adelhauser Nationalringer Kevin Henkel, der inzwischen an seinem Wohnort Freiburg in der Bundesliga an den Start geht.

Zwei hochkarätige Verstärkungen hat sich die KG Dewangen-Fachsenfeld vor Saisonbeginn gegönnt: Hassan Ismail (66/ 71 Kilogramm Freistil) vom sächsischen Regionalligisten RSK Gelenau, bisher noch keinen Einsatz gehabt hat sowie den Ungarn Krisztofer Klányi. Dieser holte 2023 Bronze bei den U23-Europameisterschaften und bestätigte bei seinen bisherigen beiden Einsätzen die Erwartungen der Ostwürttemberger. Sollte er erneut zum Einsatz kommen, wäre er der Gegner von WKG-Schlussmann Daniel Baier (75 Kilogramm Greco). Ebenfalls im klassischen Stil tritt Yannick Kraus an. Im Limit bis 71 Kilogramm gewann er bisher sechs von acht Duellen. Sein WKG-Gegenüber wäre Routinier Simon Dürr.

Für WKG-Trainer Adrian Recorean muss eindeutig ein Sieg her, um weiterhin genug Abstand vom sicheren Abstiegsplatz zu halten. Hilfreich für die Gastgeber kann die Tatsache sein, dass die KG rund 300 Kilometer diagonal durch Baden-Württemberg reisen muss. Das wird Weitenau-Wieslet zwar zum Saisonende ebenfalls blühen und die weiteste Reise bedeuten, allerdings könnte die Abstiegsfrage bis dahin vielleicht bereits geklärt sein.