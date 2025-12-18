Ringer-Regionalliga: Noch viel möglich für Weitenau-Wieslet

Regionalligist WKG Weitenau-Wieslet beendet die Saison auswärts. Finaler Kampf für Greco-Ass Simon Dürr.
Am Samstag endet für die WKG Weitenau-Wieslet eine Saison ohne spannende Bezirksderbys. Dafür geht es für die Truppe aus dem Kleinen Wiesental zum am weitesten entfernten Gegner, dem württembergischen Aufsteiger KG Dewangen-Fachsenfeld. Beide Teams konnten sich in der Rückrunde erfolgreich vom Tabellenkeller entfernen und haben sich damit ihre Teilnahmeberechtigung für das kommende Jahr gesichert. Dank des Oberliga-Titels kehrt mit dem TuS Adelhausen auch ein benachbarter Gegner zurück, was spannende und publikumswirksame Kämpfe verspricht.