Ringer-Regionalliga: Noch viel möglich für Weitenau-Wieslet

Am Samstag endet für die WKG Weitenau-Wieslet eine Saison ohne spannende Bezirksderbys. Dafür geht es für die Truppe aus dem Kleinen Wiesental zum am weitesten entfernten Gegner, dem württembergischen Aufsteiger KG Dewangen-Fachsenfeld. Beide Teams konnten sich in der Rückrunde erfolgreich vom Tabellenkeller entfernen und haben sich damit ihre Teilnahmeberechtigung für das kommende Jahr gesichert. Dank des Oberliga-Titels kehrt mit dem TuS Adelhausen auch ein benachbarter Gegner zurück, was spannende und publikumswirksame Kämpfe verspricht.

Dürr ab 2026 nicht mehr dabei Nicht mehr dabei sein wird 2026 der langjährige WKG-Leistungsträger Simon Dürr. „Es wird mir ganz sicher fehlen. Aber um auf dem Niveau konkurrenzfähig zu sein, muss man wahnsinnig viel Aufwand betreiben“, erklärt sich Dürr, der seit Kindertagen für Weitenau-Wieslet auf der Matte stand und mit sieben Medaillen an Deutschen Nachwuchsmeisterschaften zu den national erfolgreichsten Griffkünstlern der Wettkampfgemeinschaft gehört. Seit zwei Wochen ist er der erste Vorsitzende des TuS Weitenau und wechselt damit nur die Mannschaft, aber nicht den Verein.

Für die Schlussbilanz der WKG ist der Klassenerhalt kein Thema mehr. Da die Liga aber entsprechend ihrer Leistungsstärke selbst zum letzten Kampftag sehr eng beisammensteht, ist zwischen Rang fünf und sieben rechnerisch noch alles möglich für die WKG. Neben Titelträger SG Weilimdorf steht mit dem KSV Hofstetten bereits der Vizemeister fest. Beide treffen in Stuttgart zum Abschluss aufeinander.

WKG kann mit Unentschieden an Dewangen-Fachsenfeld vorbeiziehen

Nach dem 12:9-Erfolg kann die WKG mit einem Unentschieden bereits durch den besseren Vergleich an Dewangen-Fachsenfeld vorbeiziehen. Für Simon Dürr (66 Kilogramm, Greco) wird nach dem hart umkämpften 1:1 aus dem Vorkampf der Rückkampf vermutlich einfacher. Bisher hat die KG in seiner Gewichtsklasse Nachwuchsringer Felix Weingart eingesetzt, der mit 4:8 gegen Noah Dürr das Nachsehen in Höllstein hatte. Dabei ist Weingart als amtierender Deutscher Vizemeister der U17 zwar nicht zu unterschätzen, aber körperlich noch nicht so präsent, wie Simon Dürrs Vorkampfgegner Yannik Kraus, der 2023 Bronze bei der Männer-DM errang.

Mit sechs Siegen aus acht Rückrundenkämpfen hat die WKG Weitenau-Wieslet ein weiteres Mal klar bewiesen, dass sie in der dritten Liga wettbewerbstauglich ist mit ihrem vorrangig aus eigenen Ringern bestehenden Kader. Mit einem Sieg in Dewangen kann das nun abgerundet werden, ehe es bis September in die Mannschaftspause geht.