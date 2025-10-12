Ringer-Regionalliga: Fünf Einzelsiege reichen der WKG nicht

Ersatzgeschwächt gaben sich die Regionalliga-Ringer der WKG Weitenau-Wieslet dennoch nicht ohne Kampf geschlagen.
Es lief nicht rund für die Ringer der WKG Weitenau-Wieslet am Samstag. Durch die Bank mussten sich alle Mannschaften geschlagen geben, wenngleich es nicht am Kampfeswillen der Gastgeber scheiterte. Im Regionalliga-Duell mit dem Tabellendritten KSV Musberg war bis zum Schluss das Rennen offen. Für den verhinderten Gaspard Cheynoux gewann Jonas Vogt (57 kg Freistil) mit 5:1 den Auftaktkampf und zwei Mannschaftspunkte.