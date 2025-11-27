Ringer-Regionalliga: Ein Kampf unter Freunden in Tegernau

Mitten in der unteren Tabellenhälfte der Regionalliga Baden-Württemberg steht derzeit die WKG Weitenau-Wieslet. Zwar konnten die Kombinierten aus dem Kleinen Wiesental mit dem Rückrundenstart ihre Bilanz deutlich verbessern, doch gelang dies den direkten Konkurrenten um das Mittelfeld der Liga ebenfalls. Entsprechend spannend bleibt die Saison aus Sicht der WKG vermutlich bis zum letzten Kampftag. Frühestens ab Rang sieben starten die sicheren Nichtabstiegsplätze. Von den verbliebenen vier Kampftagen geht es an zwei Samstagen gegen direkte Konkurrenten.

Nicht dazu gehört der aktuell Tabellenzweite KSV Tennenbronn. Zum vorletzten WKG-Heimkampf der Saison kommen die südbadischen Sportfreunde aus dem Schwarzwald, mit denen sich die WKG-Ringer gerne einer ausführlichen Kampfnachbesprechung widmen. Doch ehe es soweit ist, stehen 20 Einzelkämpfe der beiden Vereine mit ihren Teams in der Regional- und Landesliga bevor. Für die Schwarzwälder sorgte die Rückrundenschwäche des KSV Hofstetten dafür, dass Tennenbronn inzwischen punktgleich mit dem Herbstmeister hinter Tabellenführer SG Weilimdorf steht. Sollte Weilimdorf gegen die beiden südbadischen Topclubs schwächeln, wäre ein anderer Titelträger sogar möglich. Entsprechend motiviert sollte Tennenbronn in Tegernau auflaufen.

Für die WKG ging der Vorkampf trotz fünf Einzelsiegen mit sechs Punkten Rückstand verloren. Bitter dabei: Punktegarant Vitali Bunici wurde wegen einer als „Hautveränderung“ betitelten Schürfwunde vom Kampfrichter an der Waage abgewiesen und gab damit direkt vier Punkte an Tennenbronn ab. Das war im Nachhinein nicht mehr einzuholen, da kein WKG-Mann mehr als drei Mannschaftspunkte sammelte. Beide Teams präsentieren sich in ihren Aufstellungen diese Saison bisher als sehr konstant. Der Stilartenwechsel bringt nur minimale Veränderungen mit sich, was der WKG in diesem Fall in die Karten spielen könnte.

Als Joker könnte einmal mehr Dennis Kronenberger dienen, der entweder bis 86 Kilogramm oder als Schlussringer bis 75 Kilogramm im Freistil gegen Timo-Marcel Nagel (86 Kilogramm) oder Mathias Schondelmaier (75 Kilogramm) trifft. Mit Rückenwind durch den Fanclub Roddies könnten Kronenberger und seine Mannschaftskameraden einmal mehr zu Höchstleistungen getrieben werden, will man dem stimmgewaltigen Chor auf der Tribüne doch gerne etwas zurückgeben.

Nach der knappen 13:14-Niederlage der WKG Weitenau-Wieslet II gegen Tabellenführer SGE Moosch könnte die Reserve mit einem Sieg gegen Liga-Schlusslicht KSV Tennenbronn II von diesem nicht mehr eingeholt werden.