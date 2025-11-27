Ringer-Regionalliga: Ein Kampf unter Freunden in Tegernau

Die WKG Weitenau-Wieslet erhält in Tegernau am Wochenende Besuch vom KSV Tennenbronn.
Mitten in der unteren Tabellenhälfte der Regionalliga Baden-Württemberg steht derzeit die WKG Weitenau-Wieslet. Zwar konnten die Kombinierten aus dem Kleinen Wiesental mit dem Rückrundenstart ihre Bilanz deutlich verbessern, doch gelang dies den direkten Konkurrenten um das Mittelfeld der Liga ebenfalls. Entsprechend spannend bleibt die Saison aus Sicht der WKG vermutlich bis zum letzten Kampftag. Frühestens ab Rang sieben starten die sicheren Nichtabstiegsplätze. Von den verbliebenen vier Kampftagen geht es an zwei Samstagen gegen direkte Konkurrenten.