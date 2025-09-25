Ringer-Regionalliga: Dritter Auswärtskampf für die WKG

Die Ringer der WKG Weitenau-Wieslet müssen am Sonntag (14 Uhr) zur Stuttgarter SG Weilimdorf. Platzt nun der Knoten?
Nicht von Erfolg gekrönt waren bisher die Regionalliga-Kämpfe der WKG Weitenau-Wieslet gegen die südbadischen Teams. Vielleicht trifft es sich da gut, dass nun die erste württembergische Mannschaft auf die Kleinwiesentäler wartet. Am Sonntag (14 Uhr) dürfen David Muller und Adrian Recorean mit ihren Schützlingen zur SG Weilimdorf. Mit zwei Siegen aus drei Kämpfen sind die Stuttgarter etwas besser in die Saison gestartet als die WKG.