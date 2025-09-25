Ringer-Regionalliga: Dritter Auswärtskampf für die WKG

Die Ringer der WKG Weitenau-Wieslet müssen am Sonntag (14 Uhr) zur Stuttgarter SG Weilimdorf. Platzt nun der Knoten?

Nicht von Erfolg gekrönt waren bisher die Regionalliga-Kämpfe der WKG Weitenau-Wieslet gegen die südbadischen Teams. Vielleicht trifft es sich da gut, dass nun die erste württembergische Mannschaft auf die Kleinwiesentäler wartet. Am Sonntag (14 Uhr) dürfen David Muller und Adrian Recorean mit ihren Schützlingen zur SG Weilimdorf. Mit zwei Siegen aus drei Kämpfen sind die Stuttgarter etwas besser in die Saison gestartet als die WKG.

Gegen Weitenau-Wieslets Gegner vom vergangenen Wochenende, die RG Lahr, gewann Weilimdorf mit 20:13. Neben Olympia-Teilnehmer Lucas Lazogianis, der für den ASV Urloffen in der Bundesliga startet, gehört Anton Buchholz (86 kg Greco) zu den internationalen Aushängeschildern der SGW. Drei Mal vertrat der Greco-Spezialist den Deutschen Ringerbund bei internationalen Nachwuchsmeisterschaften bisher.

Eine harte Nuss für WKG-Routinier Jonas Dürr. Mit 0:4 musste sich Dürr im vergangenen Jahr Buchholz beugen. Nach dem 16:16 in der Vorrunde gewann die WKG im Rückkampf dann sogar mit 16:11 deutlich durch wichtige Siege in den unteren Gewichtsklassen.

Trotz seiner kämpferischen Gegenwehr gegen Lahr wird Patrik Kreutler (130 kg Greco) ein wahrhaft schweres Los haben. Denn Weilimdorfs Schwergewichtler Maximilian Hubl bringt fast das komplette Limit von 130 Kilogramm auf die Waage, Kreutler lediglich 90 Kilogramm. Selbst der ehemalige WKG-Ringer Marcus Mickein (RSV Schuttertal) musste sich vor Kurzem mit 5:9 Hubl beugen. Aber auch die weiteren Ringer der oberen Gewichtsklassen sind Siegringer, wie Schlusslicht Schuttertal bitter erfahren musste.

Scheinbar einzige Einschränkung für die SG Weilimdorf ist die Begrenzung der Ausländerstartplätze auf zwei. Hier muss sich der Sportliche Leiter Markus Laible zwischen den bisherigen Siegringern Karoly Barath (57 kg Freistil), Csaba Vida (80/ 98 kg Freistil) und Krysztian Angyal (98 kg Freistil) entscheiden.

Bereits am Freitag kommt es in der Regionalliga zum Spitzentreffen. Der bisher unbesiegte KSV Tennenbronn empfängt die ebenfalls verlustpunktfreien Ringer des KSV Hofstetten. Drittes Team ohne Niederlage ist der KSV Musberg, der Schlusslicht ASV Ladenburg empfängt.