Ringer-Regionalliga: Doppelkampf-Wochenende für die WKG Weitenau-Wieslet

Mit einem Sieg aus vier Begegnungen ist die bisherige Bilanz der Regionalliga-Ringer der WKG Weitenau-Wieslet bisher nicht zufriedenstellend. Allerdings geht es der halben Liga nicht besser, trafen bisher meist die stärkeren Teams auf vermeintlich schwächere. Noch ohne Erfolg sind die beiden Aufsteiger KG Dewangen-Fachsenfeld und der ASV Ladenburg. Zweiter besiegte die WKG zum Saisonauftakt, womit er punktgleich wie der RSV Schuttertal ist, der die KG vor Wochenfrist mit 19:15 besiegte.

Als dritter Aufsteiger hat sich der Südbadische Oberliga-Meister ASV Freiburg bisher deutlich besser eingefunden. Neben den beiden Erfolgen gegen die Mitaufsteiger siegte Freiburg zuhause gegen die RG Lahr mit 16:11. Dabei waren die Freiburger geschlossen in den oberen Gewichtsklassen erfolgreich.

Der ehemalige Adelhauser Nationalringer Michael Kaufmehl (98 kg Freistil) setzte sich unter anderem gegen den Ex-Hausen-Zeller Thomas Gebhardt mit 4:1 durch. Gegen die WKG wird der 40-Jährige vermutlich gegen seinen Trainerkollegen Adrian Recorean antreten. Vier namhafte Verstärkungen sicherten sich die Breisgauer für die jüngste Saison. Darunter ist der ehemalige Adelhauser Vizeweltmeister Robert Fritsch vom KSV Ketsch.

Am Samstag wird die Aufgabe nicht weniger anspruchsvoll für die WKG Weitenau-Wieslet. Dann geht es für die Kleinwiesentäler zu den guten Sportfreunden des KSV Tennenbronn. Doch für 20 Kämpfe wird die sportliche Auseinandersetzung im Mittelpunkt stehen. Denn sowohl in der Regionalliga Baden-Württemberg als auch in der Landesliga Südbaden steht der Vergleich zwischen beiden Vereinen an. Mit jeweils einem Sieg stehen die Reserveteams punktgleich am Tabellenende.

Das Tennenbronner Regionalliga-Team fuhr vergangene Woche die erste Niederlage ein. Vor über 400 Zuschauern behielt der KSV Hofstetten mit 15:12 seine weiße Weste. Neben den langjährigen Leistungsträgern wie Fabian Reiner (71 kg Greco) und Timo-Marcel Nagel (80 kg Freistil) ist inzwischen die neue Generation wie die Trainer-Söhne David (66 kg Freistil) und Lukas Brenn (86 kg Greco) erfolgreich im Team angekommen. Daher musste sich Tennenbronn auch nicht personell verstärken. Einer knappen 11:13-Heimniederlage folgte aus WKG-Sicht im vergangenen Jahr ein 16:11-Erfolg im Schramberger Ortsteil.