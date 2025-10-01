Ringer-Regionalliga: Doppelkampf-Wochenende für die WKG Weitenau-Wieslet

Aufsteiger ASV Freiburg kommt zum Feiertagsheimkampf nach Höllstein, ehe die WKG auswärts antritt.
Mit einem Sieg aus vier Begegnungen ist die bisherige Bilanz der Regionalliga-Ringer der WKG Weitenau-Wieslet bisher nicht zufriedenstellend. Allerdings geht es der halben Liga nicht besser, trafen bisher meist die stärkeren Teams auf vermeintlich schwächere. Noch ohne Erfolg sind die beiden Aufsteiger KG Dewangen-Fachsenfeld und der ASV Ladenburg. Zweiter besiegte die WKG zum Saisonauftakt, womit er punktgleich wie der RSV Schuttertal ist, der die KG vor Wochenfrist mit 19:15 besiegte.