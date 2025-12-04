Ringer-Regionalliga: Der letzte Brocken wartet in Musberg

Mit der guten Rückrundenbilanz gehen die Ringer aus Weitenau-Wieslet auf die Auswärtsmatte.
Die Titelhoffnung des KSV Tennenbronn zerstörte am vergangenen Samstag die WKG Weitenau-Wieslet im Heimkampf gegen den bisherigen Tabellenzweiten. Mit dem KSV Musberg trifft das Team von Adrian Recorean und David Muller auf den letzten Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte. Nach der knappen 14:17-Niederlage in Höllstein wäre ein Auswärtssieg greifbar, zumal in der Rückrunde bisher nur gegen Spitzenreiter SG Weilimdorf und gegen den Aufsteiger ASV Freiburg verloren wurde.