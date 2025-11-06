Ringer-Oberliga: TuS Adelhausen lädt zum Rheinfelder Stadtderby

Schon am Freitagabend steigt auf dem Berg in Adelhausen das Stadtderby in der Ringer-Oberliga. Einen „französischen Tag“ haben die anderen Oberrhein-Teams vor der Brust.
Schwer einzuschätzen ist derzeit das Leistungsvermögen der Teams in der Oberliga Südbaden. Sowohl der Stilartenwechsel als auch verletzungsbedingte Einschränkungen haben einige Überraschungen am vergangenen Wochenende mit sich gebracht. Während die RG Hausen-Zell und der TuS Adelhausen Kopf an Kopf um die Tabellenspitze bleiben wollen, hat der TSV Kandern die Chance, gegen Schlusslicht Olympia Schiltigheim II sich frühzeitig von den Abstiegssorgen zu verabschieden.