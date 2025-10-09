Ringer-Oberliga: TuS Adelhausen hofft auf KSV-Schützenhilfe

Der TSV Kandern ist beim KSV Appenweier zum Kellerduell, während die RG Hausen-Zell zuhause den KSK Furtwangen empfängt. Adelhausen und Rheinfelden wollen sich weiter festsetzen.
Mit sechs Kampftagen hat die Oberliga Südbaden ihr erstes Drittel bereits absolviert. Der TuS Adelhausen (10:2 Punkte) steht mit einer Niederlage an der Spitze, gefolgt vom KSV Rheinfelden (9:3) und der RG Hausen-Zell (8:4), die am Samstag zuhause gegen den KSK Furtwangen kämpft. Punktgleich mit Hausen-Zell ist die RG Eiche Allensbach, bei der der KSV Rheinfelden antritt. Die Dinkelbergstaffel fährt ins Elsass zur S.A. Gries, während der TSV Kandern beim KSV Appenweier ringt.