Ringer-Oberliga: TuS Adelhausen dominiert das Derby

In der Ringer-Oberliga feiert der TuS Adelhausen einen klaren Derbysieg gegen die RG Hausen-Zell. Der KSV Rheinfelden siegt zu Hause, und der TSV Kandern verliert seinen Heimkampf.
Eine große Auswahl hatten die Ringerfans am Samstag zum dritten Termin der Englischen Woche. Alle Oberligisten traten im Bezirk an. Während der KSV Rheinfelden und der TSV Kandern elsässische Gäste hatten, empfing der TuS Adelhausen die RG Hausen-Zell zum Bezirksderby. Vor über 300 Zuschauern hatte die Dinkelbergstaffel klar die Nase vorne.