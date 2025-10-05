Ringer-Oberliga: TuS Adelhausen dominiert das Derby

In der Ringer-Oberliga feiert der TuS Adelhausen einen klaren Derbysieg gegen die RG Hausen-Zell. Der KSV Rheinfelden siegt zu Hause, und der TSV Kandern verliert seinen Heimkampf.

Eine große Auswahl hatten die Ringerfans am Samstag zum dritten Termin der Englischen Woche. Alle Oberligisten traten im Bezirk an. Während der KSV Rheinfelden und der TSV Kandern elsässische Gäste hatten, empfing der TuS Adelhausen die RG Hausen-Zell zum Bezirksderby. Vor über 300 Zuschauern hatte die Dinkelbergstaffel klar die Nase vorne.

TuS Adelhausen – RG Hausen-Zell 22:9

Es lief bei den Gastgebern von Beginn an. Die Dominanz ließ bisweilen vergessen, dass die beiden Tabellenführer aufeinandertrafen. Ahmed Alfaraj (57 kg Freistil) machte kurzen Prozess mit RG-Nachwuchsringer Giuliano Proietto (16:0). Im vergangenen Jahr noch beide bei der WKG aktiv, zeigten Michael Herzog und Maximilian Mond (130 kg, Greco), wie gut sie einander kennen. Ein Untergriff nach dem anderen wurde von beiden Greco-Spezialisten gezeigt. In der fünften Minute hatte dann Herzog die bessere Position und kam damit zum Schultersieg.

Mit 12:2 setzte sich Wladislav Melnikov (61 kg, Greco) gegen RG-Jugendringer Dominik Gleichweit durch. Mit zahlreichen Takedowns legte Ayman Nissr (98 kg, Freistil gegen Manuel Kiefer) nach. Erst Manuel Wolfer (66 kg, Freistil) brachte mit einem aktionslosen 2:0 gegen seinen ehemaligen TuS-Kameraden Julius Kummer den ersten Punkt in die RG-Ecke. Legionär Igor Besleaga (86 kg Greco) brachte dann Ex-RG-Kamerad Till Naumann mit einem Schwunggriff zur Schulterniederlage. Die geschmolzene TuS-Führung bauten dann Alexander Betz (71 kg, Greco) gegen Theo Schmittel, 15:3) und Schultersieger Rayanne Essaidi (80 kg Freistil gegen Artur Heinrich) wieder aus.

Somit war es für die Gastgeber zu verkraften, dass Patrick Käppeler (75 kg Freistil gegen Thomas Eckhardt, 9:5) und Bastian Kunz (75 kg, Greco gegen Alican Ulu, 4:1) die verbliebenen beiden Duelle für die RG entschieden.

KSV Rheinfelden – Olympia Schiltigheim II 20:17

Dank der Schützenhilfe des KSK Furtwangen, der die RG Eiche Radolfzell mit 21:16 besiegte, ist der KSV Rheinfelden wieder hinter dem TuS der Tabellenzweite. Luillys Perez Mora (130 kg Greco) sorgte mit seinem Überlegenheitssieg für die ersten Punkte. Umgekehrt begrenzte Sebastian von Czenstkowski (98 kg, Freistil mit seinem 1:5 gegen Ali Dadaev die Niederlage, was sich später lohnen sollte.

Nach der Pause begann die Aufholjagd des KSV mit den Überlegenheitssiegen durch Kevin Kähny (86 kg, Greco) und Fabian Wepfer (71 kg, Greco). Als Andrius Reisch (75 kg, Freistil) ebenfalls vorzeitig mit 15:0 von der Matte kam, stand der Heimsieg bereits fest. Dennoch leistete Nachwuchsringer Davide Pierri (75 kg Greco) kräftig Widerstand und unterlag lediglich 2:10.

TSV Kandern – S.A. Gries 14:18

Nicht verdient ist die Niederlage des TSV Kandern gegen die Wackelkandidaten der S.A. Gries. Fünf Gewichtsklassen gingen an die Töpferstädter, doch standen den teils knappen Punktsiegen zu hohe Niederlagen entgegen. Mit 0:10 unterlag Adrian Weber (130 kg, Greco) und gab drei Punkte ab, wie auch im Anschluss Milian Zámbó (61 kg, Greco), der bei seiner 10:22-Niederlage die Nerven der 160 Zuschauer auf die Probe stellte. Ohne Gegner kam Marius Uja (98 kg, Freistil) als erster TSV-Mann zum Sieg. Erst nach der Pause kam der TSV. Esli Rediger (86 kg Greco) setzte sich mit 8:6 denkbar knapp durch.

Felix Anselm (71 kg, Greco) holte in knapp fünf Minuten den Überlegenheitssieg. Nach der Schulterniederlage von Phil Sütterlin (80 kg, Freistil) stand Gries zwar schon als Sieger fest, dennoch erkämpften sich Alexander Anselm (75 kg Freistil) mit einem in der Schlussminute verdienten 7:6-Erfolg und Schultersieger Janis Wohlschlegel (75 kg Greco) die verbliebenen Duelle.