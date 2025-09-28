Ringer-Oberliga: TSV Kandern verpasst die Sensation

Der TSV Kandern unterliegt dem Titelfavoriten nach einem achtbaren Kampf mit 15:16. Klare Erfolge gibt es für die drei weiteren Oberliga-Ringer-Teams.

Mit drei Mannschaften in der Top-Vier der Tabelle glänzt derzeit der Bezirk Oberrhein in der Oberliga-Südbaden. Der weiterhin unbesiegte TuS Adelhausen deklassierte Olympia Schiltigheim II mit 32:4, während die RG Hausen-Zell nach einem 24:12 in Appenweier aufschloss und der KSV Rheinfelden mit 19:12 beim KSK Furtwangen ebenfalls in Reichweite bleibt.

Der TSV Kandern machte es zuhause mit fünf Einzelsiegen gegen die RG Eiche Allensbach spannend. Zur Pause lag das Team um Igor Pevtsov und Peter Wohlschlegel vorne. Fitim Arifi (57 kg Freistil) begann mit einem Überlegenheitssieg. Milian Zámbó (61 kg Greco) mit einem 13:0 und Marius Uja (98 kg Freistil) mit einem Schultersieg sorgten für Punkte. Adrian Weber (130 kg Greco) scheiterte mit 1:3 nur knapp aufgrund eines kassierten Takedowns. Esli Rediger (86 kg Greco) brachte mit 12:2 ebenfalls drei Punkte in die TSV-Ecke, ehe die Gäste vom Bodensee aufholten.

Kandern unterliegt am Ende dramatisch

Nach dem 0:8-Rückstand nach einer Minute sah es bei Alexander Anselm (75 kg Freistil) nicht gut aus, doch der Kanderner kämpfte sich in der zweiten Runde erfolgreich zurück und verteidigte mit seinem 11:10-Erfolg die TSV-Führung. Gegen den ehemaligen deutschen Meister Artur Pinsak hatte Janis Wohlschlegel (75 kg Greco) das schwere Los des Schlussringers. Mit 4:12 musste Wohlschlegel drei Punkte zulassen, womit die Gäste 15:16 noch gewannen.

Trotz einiger Veränderungen im Team setzt Aufsteiger TuS Adelhausen seinen Siegeszug fort. Ihre erfolgreiche Saisonpremiere hatten Thomas Eckhardt (75 kg Freistil, 15:0) und Ayman Nissr (98 kg Freistil, 8:6). Nachwuchsringer Ewald Ezov (80 kg Freistil) debütierte in der „Ersten“, kam aber nach zwei Minuten mit einer Überlegenheitsniederlage zurück. Lediglich Alican Ulu (75 kg Greco) ging mit einem 14:4 über die Zeit. Die weiteren Dinkelbergringer holten jeweils die maximalen vier Mannschaftspunkte.

Einen klaren Erfolg fuhr die RG Hausen-Zell beim KSV Appenweier ein. Die Überlegenheitssiege von Vladimir Mandalov (57 kg Freistil) und Manuel Wolfer (66 kg Freistil) sowie der Schultersieg von Dominik Gleichweit (61 kg Greco) brachten einen bequemen Vorsprung. Maximilian Mond vermied zudem mit einem 1:6 mehr Gegenpunkte. Trotz der Verletzung von Trainer Valentin Götz (98 kg Freistil) blieben die Wiesentäler fokussiert. Nach einer 10:13-Niederlage von Theo Schmittel (71 kg Greco) glich Appenweier auf 12:12 aus.

Dann kam der RG-Joker Patrick Sutter (80 kg Freistil) mit einem turbulenten Start gegen den Bulgaren Engin Rashid Ismail. Dem Rückstand von 0:6 folgten schnelle Wendungen und plötzlich wurde „Päckle-Sutter“ mit seinem berüchtigten Spezialgriff aus der Bodenlage Schultersieger.

RG Hausen-Zell und KSV Rheinfelden feiern

Nach 77 Sekunden sicherte darauf Patrick Käppeler (75 kg Freistil) mit einem Überlegenheitssieg der RG den Auswärtserfolg. Doch der Gresgener Neuzugang Bastian Kunz (75 kg Greco) ließ sich davon nicht abhalten, ebenfalls in Rückstand liegend den Abend mit einem Schultersieg zum 24:12 abzurunden.

Gut erholt hat sich der KSV Rheinfelden von der Stadtderby-Niederlage in der Vorwoche gegen den TuS Adelhausen. Beim KSK Furtwangen gewannen die Hochrheinringer sieben Duelle, was allerdings einiges an Arbeit bedeutete. Ohne Gegner konnte Luillys Perez Mora (130 kg Greco) den Abend genießen. Redar Khalil (57 kg Freistil) startete mit einem 12:5-Erfolg. Georg Schmidt (98 kg Freistil) sorgte mit 3:1 für einen weiteren Punkt.

Nach der Pause verteidigte Kevin Kähny (86 kg Greco) energisch seinen 5:2-Vorsprung nach zwei erfolgreichen Takedowns in der zweiten Runde. Jeweils drei Mannschaftspunkte holten Patrick Hinderer (71 kg Greco, 10:0) und Andrius Reisch (75 kg Freistil, 10:2).