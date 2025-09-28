Ringer-Oberliga: TSV Kandern verpasst die Sensation

Der TSV Kandern unterliegt dem Titelfavoriten nach einem achtbaren Kampf mit 15:16. Klare Erfolge gibt es für die drei weiteren Oberliga-Ringer-Teams.
Mit drei Mannschaften in der Top-Vier der Tabelle glänzt derzeit der Bezirk Oberrhein in der Oberliga-Südbaden. Der weiterhin unbesiegte TuS Adelhausen deklassierte Olympia Schiltigheim II mit 32:4, während die RG Hausen-Zell nach einem 24:12 in Appenweier aufschloss und der KSV Rheinfelden mit 19:12 beim KSK Furtwangen ebenfalls in Reichweite bleibt.