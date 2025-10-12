Ringer-Oberliga: TSV Kandern macht großen Schritt

Siege holen am vergangenen Wochenende die Ringer-Oberligisten aus Adelhausen, Hausen-Zell und Kandern. Die RG Hausen-Zell und Eiche Allensbach folgen dem TuS.
Da waren’s nur noch zwei. Mit ihren Siegen am Wochenende bleiben Tabellenführer TuS Adelhausen und Verfolger RG Hausen-Zell beieinander im Klassement. Der KSV Rheinfelden musste sich nach der Niederlage bei der RG Eiche Allensbach durch diese vom Treppchen verdrängen lassen. Dafür hat der TSV Kandern einen weiteren wichtigen Schritt zum Klassenerhalt hinter sich gebracht.