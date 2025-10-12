Ringer-Oberliga: TSV Kandern macht großen Schritt

Siege holen am vergangenen Wochenende die Ringer-Oberligisten aus Adelhausen, Hausen-Zell und Kandern. Die RG Hausen-Zell und Eiche Allensbach folgen dem TuS.

Da waren’s nur noch zwei. Mit ihren Siegen am Wochenende bleiben Tabellenführer TuS Adelhausen und Verfolger RG Hausen-Zell beieinander im Klassement. Der KSV Rheinfelden musste sich nach der Niederlage bei der RG Eiche Allensbach durch diese vom Treppchen verdrängen lassen. Dafür hat der TSV Kandern einen weiteren wichtigen Schritt zum Klassenerhalt hinter sich gebracht.

KSV Appenweier – TSV Kandern 21:14 Mit 21:14 gewannen die Töpferstädter das Kellerduell beim KSV Appenweier und sind nun punktgleich mit den Ortenauern auf Rang sieben.Wie zu erwarten war, konnten die Hausherren in den oberen Gewichtsklassen dominieren. Einzig Esli Rediger (86 Kilogramm Greco) ging bei seiner 1:4-Niederlage nach der Pause über die komplette Kampfzeit von sechs Minuten. Dafür sorgten die unteren Gewichtsklassen für klare Verhältnisse.

Nach dem Tausch von Milian Zámbó (auf 57 Kilogramm Freistil) und Ronaldo Tanasa (nun 61 Kilogramm Greco) sicherten beide mit einem Schultersieg ihrem Team jeweils die vollen vier Mannschaftspunkte. Lesandro Springer (66 Kilogramm Freistil) brachte seinen Anfangsvorsprung über die Zeit und gewann 4:2. Felix Anselm (71 Kilogramm Greco) hatte dank Übergewicht des Gegners bereits die Vier sicher, dennoch erarbeitete er sich in etwas mehr als zwei Minuten einen Überlegenheitssieg im Freundschaftskampf.

Final steuerten dann noch die Weltergewichtler jeweils vier Punkte bei: Alex Anselm (75 Kilogramm Freistil) mittels Schultersieg und Janis Wohlschlegel (75 Kilogramm Greco) mit einem 21:6.

S.A. Gries – TuS Adelhausen 12:20

Obwohl nur mit acht punktberechtigten Ringern angetreten, gewann der TuS Adelhausen klar im Elsass durch sieben Einzelerfolge.

Zu den Überlegenheitssiegen von Michael Herzog (130 Kilogramm Greco), Alexander Betz (71 Kilogramm Greco) und Jason Keil (75 Kilogramm Freistil) gewannen noch Ayman Nissr (98 Kilogramm Freistil, 12:4), Till Naumann (86 Kilogramm Greco, 4:0), Rayanne Essaidi (80 Kilogramm Freistil, 4:1) und Nick Naumann (75 Kilogramm Greco, 6:5) nach Punkten. Dabei drehte Nick Naumann in der Schlussminute seinen 1:5-Rückstand noch in den knappen Sieg. Somit marschiert der TUS in der Liga weiter vorneweg.

RG Hausen-Zell – KSK Furtwangen 30:6

Keinen Zweifel am nächsten Heimsieg ließ die RG Hausen-Zell vor 250 Zuschauern gegen den KSK Furtwangen aufkommen. Nur Patrick Sutter (80 Kilogramm Freistil) und Manuel Wolfer (66 Kilogramm Freistil) mussten sich nach Punkten geschlagen geben. Ansonsten war es ein souveräner Durchlauf mit vier Schultersiegen (Luca Zeh/57 Kilogramm Freistil, Maxi Mond/130 Kilogramm Greco, Hojja Sarivi/98 Kilogramm Freistil und Patrick Käppeler/75 Kilogramm Freistil).

Während Dominik Gleichweit (61 Kilogramm Greco) und Igor Besleaga (86 Kilogramm Greco) mittels Überlegenheitssieg punkteten, kam Schlussmann Bastian Kunz (75 Kilogramm Greco) ohne Gegner zu vier Punkten. Abgerundet wurde das Ergebnis vom 13:7-Arbeitssieg von Theo Schmittel (71 Kilogramm Greco).

RG Eiche Allensbach – KSV Rheinfelden 23:13

Dafür, dass der KSV Rheinfelden mit nur der halben Stammmannschaft antrat, zogen sich die Ringer vom Hochrhein bei der RG Eiche Allensbach noch achtbar aus der Situation. Nach einer Minute stand Luillys Perez Mora (130 Kilogramm Greco) bereits als Überlegenheitssieger fest.

Veteranen-WM-Teilnehmer Andrius Reisch (75 Kilogramm Freistil gelang dies zwei Sekunden vor dem Pausengong. Mit einer starken zweiten Runde sicherte Kevin Kähny (86 Kilogramm Greco) dem KSV mit seinem 8:0-Sieg drei weitere Mannschaftspunkte. Bei Georg Schmidt (80 Kilogramm Freistil) wurden es durch sein 7:2 immerhin noch zwei Zähler.