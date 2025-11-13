Ringer-Oberliga: TSV Kandern hofft auf die Sensation

In der Ringer-Oberliga finden am Wochenende zwei vermeintlich klare Duelle und zwei offene Vergleiche statt. Der TSV Kandern stellt sich einer Herkulesaufgabe.
Zwei spannende Begegnungen erwarten die Ringerfans an diesem Samstag im Bezirk in der Oberliga Südbaden. Während der KSV Rheinfelden den KSK Furtwangen zu Besuch hat, der mit seinem erfolgreichen Nachwuchs immer für eine Überraschung gut ist, kommt zur RG Hausen-Zell der KSV Appenweier, der sich in dieser Saison sehr wankelmütig präsentiert.