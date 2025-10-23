Ringer-Oberliga: Oberliga-Vorrunde endet mit Derby in Kandern

Der TuS Adelhausen gastiert in Kandern. Während die RG Hausen-Zell zuhause Schlusslicht Schiltigheim II empfängt, beginnt der KSV Rheinfelden in Gries auch schon die Rückrunde.

Es gab Jahre, da hatten die Bezirksteams in der Oberliga Südbaden nur Auswärtskämpfe in der Ferne. Kein Vergleich zu dieser Saison, wo jeweils drei Lokalvergleiche auf die vier Ringervereine aus dem Kreis Lörrach warten. Mit dem Aufeinandertreffen des TSV Kandern und des Tabellenführers TuS Adelhausen endet die Vorrunde der diesjährigen Saison mit dem verbliebenen Derby.

Alle anderen Vereine trafen bereits aufeinander. Der TuS Adelhausen hat sich hier jeweils klar gegen die Konkurrenz aus dem Bezirk, aber auch gegen die meisten anderen Teams durchgesetzt. Einzig die hauchdünne Niederlage gegen die RG Eiche Allensbach verhindert die perfekte Vorrunde bisher. Direkt dahinter ist nun die RG Hausen-Zell in Lauerstellung, die in der kommenden Woche zuhause sich bei den Seehasen für die Auftaktniederlage revanchieren können.

RG Hausen-Zell empfängt das Schlusslicht

Als vermeintlich leichte Aufgabe empfängt die RG am Samstag zuhause Olympia Schiltigheim II, das bisher mit nur einem Sieg ausgestattete Schlusslicht der Oberliga. Für die Ringergemeinschaft, die vergangene Woche beim KSV Rheinfelden einen Kantersieg einfuhr, ist das junge elsässische Team sozusagen die Aufwärmübung.

Der KSV Rheinfelden selbst ist am Wochenende gleich doppelt im Elsass gefordert. Gegen die S.A. Gries wird nicht nur der Vorrundenabschluss vollzogen, die beiden Teams ziehen auch den letzten Saisonkampf vor und starten direkt im Anschluss an die erste Begegnung in die Rückrunde mit dem Stilartenwechsel.

Als Stolperstein der RG Eiche Allensbach sorgten sie am zweiten Kampftag für deren erste Niederlage - eine Warnung für das KSV-Team um die Trainer Fabian Wepfer und Siegfried Knauer, die zuletzt nicht auf ihren kompletten Kader zurückgreifen konnten.

Mit den Vergleichen in der Bezirks- und Oberliga endet beim TSV Kandern auch die Vorrunde für den TuS Adelhausen. In beiden Ligen stehen die Ringer vom Dinkelberg an der Spitze.

Die TuS-Reserve ist sogar ohne Punktverlust, gefolgt vom TSV Kandern II mit bisher einer Niederlage gegen den KSV Appenweier II. In Sachen Eigengewächse können es die Töpferstädter auf jeden Fall mit dem TuS aufnehmen.

TSV Kandern kämpft um jeden Punkt

Felix Anselm (71 Kilogramm Greco) bewies dies auch schon an den Bezirksmeisterschaften in Gresgen, wo er Norman Trübe in die Schranken wies. In der Halle auf der Staig könnte es nun zum erneuten Aufeinandertreffen der Greco-Spezialisten kommen.

Spannend wird vor allem wieder, welche Aufstellung die TuS-Trainer Sascha Oswald und Pascal Ruh wählen werden, da sie ihre Talente von Beginn an durchgehend rotieren ließen. Beim TSV Kandern haben Igor Pevtsov und Peter Wohlschlegel vergleichsweise wenig Auswahl, werden aber erfahrungsgemäß die Punkte nicht kampflos hergeben und sich teuer verkaufen.

Flexibilität gibt es lediglich im Bereich der Ausländerposition; Hier rotieren Mika Rediger (80/ 98 Kilogramm Freistil) und Marius Uja (98 Kilogramm Freistil) sowie der rumänische Neuzugang Ronaldo-Valentin Tanasa (57 Kilogramm Freistil). Letzterer wurde zuletzt durch Fitim Arifi und Milian Zámbó ersetzt, um Uja den Vorzug zu geben.