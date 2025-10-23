Ringer-Oberliga: Oberliga-Vorrunde endet mit Derby in Kandern

Der TuS Adelhausen gastiert in Kandern. Während die RG Hausen-Zell zuhause Schlusslicht Schiltigheim II empfängt, beginnt der KSV Rheinfelden in Gries auch schon die Rückrunde.
Es gab Jahre, da hatten die Bezirksteams in der Oberliga Südbaden nur Auswärtskämpfe in der Ferne. Kein Vergleich zu dieser Saison, wo jeweils drei Lokalvergleiche auf die vier Ringervereine aus dem Kreis Lörrach warten. Mit dem Aufeinandertreffen des TSV Kandern und des Tabellenführers TuS Adelhausen endet die Vorrunde der diesjährigen Saison mit dem verbliebenen Derby.